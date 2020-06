Capture d'écran

Pour une cinquième année consécutive, Centre étape a pu remettre deux bourses de persévérance scolaire d’une valeur de 500 $ chacune à deux de ses participantes au programme d’orientation. Marie-Michèle Lachance, étudiante DEP en Dessin de bâtiment au CFP Maurice-Barbeau, et Samantha Almendras-Frenette, étudiante AEC en Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep de Sainte-Foy. Lors de cette remise virtuelle, à laquelle ont assisté les deux étudiantes récipiendaires, le donateur de la bourse, Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, ainsi que trois représentantes de Centre étape, les récipiendaires ont offert un témoignage de leur passage à Centre étape. De gauche à droite et de haut en bas : Caroline Savoie, conseillère d’orientation à Centre étape; Marie-Michèle Lachance, récipiendaire; Danielle Lapointe, présidente du C.A. de Centre étape; Diane Joncas, DG de Centre étape; Samantha Almendras-Frenette, récipiendaire; et Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport.

CNN a 40 ans

Photo d'archives

En souvenir. Le 1er juin 1980. Une première station américaine de nouvelles en continues (7 jours sur 7, 24 heures sur 24), le Cable News Network (CNN), voit le jour à Atlanta. Le richissime homme d'affaires américain Ted Turner (photo) est à l'origine du lancement de CNN qui présentée comme une alternative aux trois grandes chaînes nationales (ABC, CBS et NBC). À ses débuts, CNN compte 300 employés et des bureaux dans 9 villes, dont Londres et Rome.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Drolet (photo), Directeur du développement des affaires du Groupe Daigle, 66 ans...Roman Josi, défenseur des Predators de Nashville (LNH) 30 ans...Dominique Brown, président de Chocolat favoris, 42 ans...Alanis Morissette, chanteuse canadienne, 46 ans...Rocco Cortina des restaurants Il Matto de Ste-Foy et Québec, 48 ans...Danyelle Blouin, Vice-présidente chez Créapub Design...Ron Wood, guitariste des Rolling Stones depuis 1975, 73 ans...Pat Boone, chanteur américain, 86 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 1er juin 2015. Jacques Parizeau (photo), 84 ans, premier ministre du Québec de septembre 1994 à janvier 1996...2018. Eddy Clearwater, 83 ans, (The Chief), chanteur et guitariste américain de blues...2017. Tom Tjaarda, 82 ans, design automobile américain d’origine néerlandaise...2008. Yves Saint-Laurent, 71 ans, l'un des plus grands noms de la mode...1968. André Laurendeau, 56 ans, journaliste, écrivain, politicien et animateur...1960. Lester Patrick, 76 ans, pionnier de la Ligue nationale de hockey, admis au Temple de la renommée en 1947.