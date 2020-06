Centres de données: Bell empoche plus d’un milliard $

Bell a vendu 25 centres de données à l'entreprise américaine Equinix pour 1,04 milliard $, lundi.

Ces centres, dont un est situé à Montréal, devraient générer des revenus d’environ 150 millions $.

La maison mère de Bell, BCE, a expliqué que cette vente lui permettra d’investir cet argent ailleurs.

«Cette transaction renforce la stratégie de Bell visant à mettre l'accent sur l'investissement dans l'infrastructure du réseau, le contenu et les services nécessaires afin de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde», a expliqué le président et le chef de la direction du géant canadien des télécommunications Mirko Bibic par communiqué, lundi matin.

Bell a aussi conclu une entente avec Equinix pour que ses clients aient accès complet au réseau international et aux solutions en nuage de l’entreprise de la Californie.

Pour Equinix, ces centres de données qui comptent plus de 600 clients, lui permettra d’accroitre son réseau mondial, qui compte plus de 210 centres de données dans 55 régions métropolitaines.