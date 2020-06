Côte d’Abraham: aucune «guerre à l’automobile», selon Jean Rousseau

Le retrait d’une voie de circulation sur la côte d’Abraham à partir de 2026 ne constitue aucunement «une guerre à l’automobile», estime le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau.

• À lire aussi: Sondage: l'appui au 3e lien et au tramway s'effrite avec la crise

«Avec trois corridors qui seront réservés aux automobilistes plutôt que deux et avec le volume de circulation qu’on a là, je ne crois pas que ça va poser problème. Parler de guerre à l’auto, c’est un abus de langage. C’est une réaction extrême qui ne correspond pas à la réalité de la circulation dans l’axe de la côte d’Abraham», a soutenu M. Rousseau, lundi matin.

Ce dernier considère que les deux voies actuelles réservées au transport en commun (soit une dans chaque direction) ne doivent pas être incluses dans la comparaison, car les automobilistes ne peuvent de toutes façons pas les emprunter en cours de journée.

M. Rousseau réagissait à un article paru dans l’édition de lundi du Journal. On y apprenait qu’à compter de 2026, les automobilistes qui partiront de la colline Parlementaire pour se diriger vers le nord de Québec perdront une voie de circulation sur la côte d’Abraham. La voie réservée actuellement aux bus et aux taxis du lundi au vendredi - entre 7h et 17h30 - disparaîtra du paysage. Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a dit y déceler «une guerre à l’automobile» menée par l’administration Labeaume.

Or, selon M. Rousseau, «c’est une solution qui est beaucoup plus adéquate. Elle permet plus de fluidité le matin grâce aux deux voies automobiles en direction sud sur la côte d’Abraham. Pour le retour de l’après-midi, on reste à peu près dans les conditions existantes actuelles».

«Guerre au transport en commun»

Raisonnement semblable chez Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables. «Je suis un peu soufflé de la réponse de l’opposition officielle qui dit que c’est une guerre à l’automobile. Il y aura en tout trois voies de circulation automobile. C’est une de plus qu’actuellement», a-t-il insisté.

Ce dernier a signalé que l’ajout d’un réseau structurant de transport en commun donnera davantage d’options aux citoyens de Québec et qu’il permettra d’alléger la congestion automobile.

«On ajoute une voie de circulation pour rentrer dans la ville. Il va y avoir deux voies de circulation automobile, en tout temps, pour monter au centre-ville. Je trouve même que c’est trop de voies automobiles qui rentrent vers le centre-ville. À la limite, on pourrait dire quasiment que c’est la guerre au transport en commun», a mentionné M. Grandmont.

Du côté du CAA-Québec, le porte-parole Pierre-Olivier Fortin n’a pas voulu se prononcer sur l’enjeu spécifique des voies automobiles sur la côte d’Abraham.

De façon générale, il a toutefois noté que «l’arrivée d’un système de transport collectif digne de ce nom va impliquer des changements d’habitudes chez beaucoup de gens. Peut-être que ça va être plus dérangeant dans certains quartiers ou pour certaines personnes. Mais il ne faut pas perdre de vue l’objectif général d’un réseau de transport collectif moderne et efficace qui est d’améliorer l’aménagement urbain, de rendre la ville plus agréable et, à terme, de diminuer ou de limiter la progression de la congestion».