[EN DIRECT LUNDI 1er JUIN] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 372 000 morts dans le monde, alors que plus de 6 185 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

AU MONDE

Cas confirmés: 6 185 523

Morts: 372 377

AU CANADA

Cas confirmés: 90 947

Morts: 7295

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 51 059

Morts: 4641

AUX ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 1 790 191

Morts: 104 383

TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 1er JUIN

6h15 | La capitale russe, se fiant à l’amélioration timide de sa situation épidémiologique, rouvre lundi ses commerces fermés depuis deux mois, mais, prudence oblige, des millions de Moscovites doivent rester confinés chez eux.

AFP

5h24 | Les écoles britanniques rouvrent en partie lundi, étape essentielle, mais délicate du déconfinement voulu par les autorités, jugée prématurée par bien des parents, des syndicats enseignants et des collectivités locales.

AFP

5h09 | Près de deux mois et demi après leur fermeture pour cause de pandémie, cinémas, théâtres et salles de spectacles commencent à rouvrir à partir de lundi au Portugal dans le cadre de la poursuite du déconfinement.

5h04 | Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé lundi avoir été contaminé par le nouveau coronavirus avec sa famille, alors que l’épidémie s’aggrave dans ce petit pays du Caucase dont les hôpitaux sont surchargés.