Jean Rousseau prône le métro pour relier Québec et Lévis

Le conseiller municipal Jean Rousseau demande au premier ministre Legault de considérer l’option d’un métro souterrain uniquement réservé au transport collectif comme troisième lien pour relier les villes de Québec et Lévis.

« À Démocratie Québec, nous proposons que l’on se dote d’un métro, comme mode de transport collectif rapide, fiable, et capable de déplacer un fort volume de passagers entre Québec et Lévis», écrit le conseiller municipal de Cap-aux-Diamants dans une lettre adressée au premier ministre du Québec, François Legault.

«Les volumes [de déplacements] justifient un système de métro», dit-il en entrevue. «On pourrait avoir un métro et un tramway à Québec.»

On réaliserait ainsi des économies, analyse Jean Rousseau, tout en indiquant qu’il n’a pas chiffré le projet. «Je n’ai pas d’estimation des coûts, je laisse ça aux experts. (...) Mais un tunnel autoroutier, c’est plus dispendieux.»

Ainsi, le politicien municipal demande au premier ministre de reconsidérer la décision de son gouvernement de permettre la circulation des véhicules dans le tunnel entre les deux centres-villes.

«Nous croyons que la portion autoroutière du 3e lien est problématique. Les aménagements pour le tramway visent à réduire la circulation automobile de transit au centre-ville de Québec et seraient compromis par l’arrivée massive de milliers de véhicules débouchant quotidiennement du tunnel au centre-ville ou à proximité.»

Les risques d’accident s’en trouvent aussi accrus, souligne le politicien. Il note par ailleurs que le gouvernement fédéral ne montre pas d’appétit pour le financement de la portion autoroutière. «Il devient important que nos parlementaires québécois se positionnent et nous disent si le lien Québec-Lévis sera exclusivement pour le transport collectif rapide ou non. »

Sortie à ExpoCité

Il plaide pour une sortie du métro dans le secteur d’ExpoCité, afin de rentabiliser des équipements comme le Centre Vidéotron. « Ce trajet rapide entre Lévis et Québec serait l’équivalent de la ligne jaune du métro de Montréal entre les stations de Longueuil et de Berry-UQAM. »

Dans une volonté de développement intégré, M. Rousseau propose la création d’un nouveau réseau de transport régional (RTR) qui fusionnerait les deux sociétés de transport en commun, soit le Réseau de transport de la capitale (RTC) et la Société de transport de Lévis (STLévis). Selon lui, c’est le seul moyen de pour concentrer nos efforts sur les besoins des usagers et des entreprises, afin de «positionner avantageusement la grande région de Québec pour de futurs investissements en transport collectif rapide».

Dans cette optique, le pont de Québec pourrait aussi selon lui servir à élaborer un nouveau réseau. Des autobus rapides pourraient circuler entre le pôle Laurier et la Rive-Sud, ce qui «bouclerait la boucle du transport collectif».

«Dur à suivre»

Pour le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, Jean Rousseau est «dur à suivre», surtout à la lumière des chiffres dévoilés dans le sondage publié lundi dans Le Journal et qui démontrent une forte perte d’appuis aux projets de troisième lien et de tramway. «Je ne vois pas comment il peut militer pour un troisième lien entièrement dédié au transport en commun. Je ne la comprends tout simplement pas.» Le troisième lien a toujours été pensé pour inclure le transport collectif et automobile, dit-il. «Ça prend les deux», a-t-il affirmé.

M. Gosselin est toujours d’avis, par ailleurs, qu’il faut requestionner le projet de troisième lien et celui de tramway, dans le contexte de la crise actuelle.