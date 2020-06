La crise ne doit pas faire oublier le tramway, plaide Rousseau

Le conseiller de Démocratie Québec Jean Rousseau estime que le désintérêt pour le projet de tramway est momentané et qu'il faut continuer d'aller de l'avant.

Le conseiller de Cap-aux-Diamants a réagi lundi matin aux résultats d'un sondage Léger mené pour le compte du Journal. Ceux-ci démontraient que l'appétit des gens de Québec pour les grands projets, dont le réseau structurant de transport en commun, avait connu une baisse en raison de la pandémie et de la crise qui en résulte.

Mais pour M. Rousseau, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. «La baisse momentanée d’intérêt ne justifie aucunement l’abandon de ce projet-là», a-t-il affirmé.

«Il faut continuer à aller de l’avant. À l’heure actuelle, prendre le transport en commun est moins attrayant en raison des enjeux de confinement», convient-il. Mais il estime que les gens en ont profité pour changer leurs habitudes.

«On est en période de transition. Les gens marchent beaucoup plus, prennent davantage leur vélo, continuent à se déplacer.»

«Ça va revenir.» Et il lance une pique à l'administration Labeaume sur sa façon de «vendre» le projet. «Il faut faire une meilleure promotion du transport collectif rapide. On ne vend pas un projet juste parce que ça va régler des problèmes de circulation. On fait la promotion d'un projet qui va offrir plus d'options de déplacement vers les pôles d'emploi et pour le développement urbain.»

Il rappelle que le réseau est prévu à l'horizon 2026. «À mon avis, ce n'est pas du négatif. C'est un beau projet.»