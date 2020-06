La Ville sacrifiera une voie de circulation sur la côte d’Abraham

À partir de 2026, les automobilistes qui partiront de la colline Parlementaire pour se diriger vers le nord de Québec perdront une voie de circulation sur la côte d’Abraham, a constaté Le Journal.

L’information, jamais communiquée auparavant, est visible dans une figure rendue publique la semaine dernière sur le site internet du réseau structurant de transport en commun. De simples flèches dessinées sur une carte montrent qu’il y aura seulement une seule voie de circulation en direction nord (vers les banlieues) et deux en direction sud (vers la Haute-Ville), sur la côte d’Abraham.

Actuellement, la côte d’Abraham comporte quatre voies. Deux sont consacrées aux automobiles et deux sont réservées aux autobus et aux taxis, du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30.

Trois voies au lieu de quatre

Dès l’automne 2026, le tramway passera dans un tunnel de 3,5 km dans ce secteur et il n’y aura plus de bus sur la côte d’Abraham. Par contre, cette artère névralgique comptera trois voies de circulation au lieu de quatre actuellement.

Mais, puisque la circulation en direction nord empruntera ultimement la rue Dorchester au lieu de la rue de la Couronne, « il n’est pas possible de continuer avec quatre voies dans la courbe qui devient momentanément Saint-Vallier Est (en bas de la côte d’Abraham), car le goulot d’étranglement ne permet le passage que de trois voies, comme c’est le cas présentement », explique David O’Brien, porte-parole de la Ville.

Selon lui, le fait de « maintenir deux voies tout le long de la côte en direction nord, qui devront ultimement fusionner en une seule dans le bas, n’est pas souhaitable. Cela créera de la congestion ».

L’opposition s’insurge

Photo Jean-François Desgagnes

Nullement convaincu par cet argument, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a dénoncé le fait que le maire Labeaume n’a jamais parlé de la voie retranchée sur la côte d’Abraham lorsqu’il a présenté les nouveaux aménagements dans ce secteur, le 13 mai.

Ce jour-là, l’administration municipale avait insisté sur le transfert de la circulation automobile sur la rue Dorchester, qui compterait quatre voies de circulation (deux dans chaque direction), et sur le fait que la rue de la Couronne serait consacrée au tramway et aux piétons.

« C’était de la fausse représentation et un manque de transparence. C’était carrément malhonnête. Le maire a longuement parlé des quatre voies sur Dorchester, mais il n’a jamais évoqué ce changement majeur plus haut sur la côte d’Abraham. Il n’a jamais mentionné qu’il allait retrancher une voie en direction des banlieues et des secteurs nord de Charlesbourg, des Rivières, Vanier... », a-t-il tonné.

D’après M. Gosselin, la perte d’une voie automobile dans ce secteur est « la recette parfaite pour créer des goulots d’étranglement et davantage de congestion ».

Elle illustrerait « la guerre à l’automobile menée par le maire Labeaume, qui n’assume même pas ses choix ».

Réaménagement du lien entre la haute-ville et la basse-ville

Source : Ville de Québec

À partir de 2026