Le monde est folle

Avouez que la semaine dernière, on a vécu tout un voyage en Absurdie !

Ça a commencé avec la Ville de Montréal qui se donne comme priorité, en pleine pandémie, de combattre la suprématie du masculin dans le français. Et ça s’est terminé par une pub de Maxi retirée parce que ça faisait de la pépeine à une minorité.

Misère ! Ce n’est même plus l’Absurdie, c’est le Surréalistan !

DES MILITANTS ?

Émilie Dubreuil de Radio-Canada (qui nous avait appris le projet d’écriture épicène à Montréal) a révélé en fin de semaine que la Ville n’a pas fait appel à des linguistes pour la conseiller... mais à des militants.

En effet, « pour guider les élus dans la formulation de recommandations pour élaborer la nouvelle politique de communication épicène » on a fait appel à Suzanne Zaccour et Michaël Lessard, « deux juristes connus pour leur militantisme ». Ils sont auteurs de la Grammaire non sexiste de la langue française.

Suzanne Zaccour a aussi coédité le Dictionnaire critique du sexisme linguistique. Et elle a écrit La fabrique du viol.

En septembre 2019, en entrevue au magazine Châtelaine, la journaliste lui a demandé : « Selon vous, on devrait toujours croire d’emblée les victimes. Pourquoi ? ».

Sa réponse : « Je suis d’avis que la personne qui rapporte une agression n’a aucune raison de mentir et que l’agresseur, lui, a toutes les raisons de le faire ».

Et c’est à ces gens-là qu’on demande conseil quand vient le temps de décider comment on doit parler ? Des gens qui disent « celleux » au lieu de « ceux et celles » ?

PLAFOND DE VERRE LINGUISTIQUE

J’ai remis la main sur le document préparé en 2018 par la Ville après ses consultations avec Lessard et Zaccour. Voici ce qu’on y lit sur leurs priorités : « Faire contrepoids à l’histoire patriarcale du français ; assurer une représentation des femmes et des personnes non binaires pour faire éclater le plafond de verre linguistique. »

Plus je lis sur cette initiative de la ville d’avoir une écriture non sexiste, plus je vois que la priorité n’est pas les femmes mais les personnes non binaires.

Qu’une infinie partie de la population choisisse de ne s’identifier ni aux femmes ni aux hommes, soit.

Mais en quoi est-ce la responsabilité de la Ville de Montréal de modifier la langue commune pour ne pas les offenser ?

LE PIED DANS LA BOUCHE

Vous en voulez une bonne ?

Le journal Le Droit nous apprend que « La Ville de Gatineau a adopté une politique d’égalité entre les hommes et les femmes, le 17 mars dernier, qui prévoit aussi l’utilisation d’une écriture épicène par ses fonctionnaires ».

Un projet de la conseillère Isabelle N. Miron qui affirme : « Je pense que la société québécoise s’en va vers ça de façon toute naturelle. (...) Il n’est pas nécessaire d’en faire une maladie comme le font certains chroniqueurs. Il n’y a rien pour déchirer sa chemise ».

Madame Miron fait référence entre autres à Denise Bombardier, à moi-même et à Mathieu Bock Coté. Mais en disant « certains chroniqueurs », elle a elle-même... laissé le masculin l’emporter sur le féminin !!! Elle a enfreint sa propre règle de communication inclusive ! Hahahahahaha !