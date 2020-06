Mayweather veut payer les funérailles de George Floyd

Le boxeur Floyd Mayweather fils a rejoint la famille de George Floyd pour lui offrir de payer les frais funéraires de l’homme tué par un policier du Minnesota la semaine passée.

C’est ce qu’a appris le site internet Hollywood Unlocked, lundi.

La semaine dernière, Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est mort à la suite d’une intervention policière. Une vidéo montrant le policier blanc étouffer le quadragénaire avec son genou a déclenché la colère de millions d’Américains, qui sont sortis dans les rues de plusieurs villes du pays de l’Oncle Sam pour manifester dans les derniers jours.

Mayweather et Floyd avaient un ami en commun, soit le chef de la direction de la compagnie de production TMT, Anzel Jennings. C’est par l’entremise de cet homme que le pugiliste est entré en contact avec la famille de la victime.

Toujours selon Hollywood Unlocked, Mayweather a été bouleversé par les accusations portées contre le policier, chefs d’inculpation qu’il estime faibles. Vendredi dernier, le meurtrier a été arrêté et inculpé pour «homicide involontaire» et «acte cruel et dangereux ayant causé la mort».