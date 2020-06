Nouveau format du G7: Trump explique son projet à Poutine

Moscou | Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté lundi par téléphone de la proposition du dirigeant américain d’élargir le format du G7, a annoncé le Kremlin dans un communiqué.

Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu «à l’initiative américaine», selon le communiqué, M. Trump a «informé» M. Poutine de son projet d’inviter la Russie et d’autres pays à la prochaine réunion du G7, reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie du coronavirus.

C’était un entretien «constructif» et «substantiel», a souligné le Kremlin.

Donald Trump a annoncé samedi qu’il allait reporter à une date non précisée ce sommet prévu en juin aux États-Unis et inviter d’autres pays à se joindre à la réunion, parmi lesquels la Russie. Il a également qualifié de «dépassé» le format du G7 (Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis).

En réagissant à cette annonce lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré à la presse que la Russie ne connaissait «pas les détails de cette proposition, ni même s’il s’agit d’une proposition officielle».

La Russie a été exclu de ce qui était alors le G8 en 2014, après l’annexion de la Crimée ukrainienne, dénoncée comme «illégale» par les Occidentaux.

M. Trump avait déjà dit à plusieurs reprises être partisan d’une réintégration de la Russie.

Les deux dirigeants ont également «souligné l’importance de relancer un dialogue russo-américain dans le domaine de la stabilité stratégique et des mesures de confiance dans le domaine militaire», précise le communiqué.

De son côté, Vladimir Poutine a félicité M. Trump pour le lancement réussi samedi de la capsule SpaceX avec des astronautes à son bord vers la Station spatiale internationale (ISS), selon la même source.

Les deux présidents ont «confirmé leur intention mutuelle de renforcer la coopération mutuellement avantageuse dans le domaine spatial», indique le communiqué.

Le président russe a aussi remercié M. Trump pour l’envoi à la Russie des respirateurs artificiels pour aider les patients atteints du coronavirus, ajoute-t-il.