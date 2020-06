Quoi regarder à la télévision lundi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 1er juin.

«Maisons autosuffisantes»

Des aventuriers bravent la nature pour construire des maisons uniques et autosuffisantes dans des régions éloignées. Ce lundi, on rencontre les Busby, des entrepreneurs et globetrotteurs, qui vivent déjà en autonomie complète, et qui désirent bâtir une mini-maison autosuffisante dans le nord-ouest du Montana, ainsi que Joe Donovan, qui a trouvé l’emplacement de rêve pour dresser un camp de base et ériger une cabane en bottes de paille. Lundi, 8 h et 9 h, CASA.

«Lumière sur... Claude Poirier»

Grand reportage consacré à la vie et la carrière du chroniqueur judiciaire Claude Poirier. Ce passionné des affaires policières se démarque depuis les années 1960 en tant que médiateur et négociateur, grâce à la confiance que lui vouent les criminels. Lundi, 16 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Dave Morissette – Les vrais héros»

Rediffusion de cette série documentaire avec Dave Morissette, qui part en périple sur son vélo, de Saint-Basile-le-Grand jusqu’à son patelin natal, Baie-Comeau. Sur la route de 800 kilomètres, il croise des gens qui font une différence par leur bonté dans la vie d’autrui. Cette semaine, notre sportif au grand cœur est à Forestville et prend la pleine mesure de la signification du mot «solidarité». Lundi, 17 h 30, MOI ET CIE.

«Filles de moto»

Des Maritimes à la côte Ouest, la comédienne Catherine David rencontre des femmes motocyclistes passionnées dans cette série documentaire originale. Ce lundi, elle est en Alberta et discute avec des motocyclistes impliquées dans une cause. Avec d’autres filles, elle roule ensuite jusqu’au Badlands, s’offrant un crochet au Horseshoe Canyon. Lundi, 19 h, Unis TV.

«Si on s’aimait»

Jonathan se confie à l’un de ses bons amis. Il trouve la situation très lourde et difficile à gérer. Fanny et Anyck organisent un souper de famille avec leurs quatre filles. Le mélange des deux groupes est un succès. Jennifer et Rémi font une sortie de disque-golf. Lundi, 19 h 30, TVA.

«La rumeur court»

Énième comédie romantique mettant en vedette Jennifer Aniston et Mark Ruffalo, ainsi que Kevin Costner, Shirley MacLaine et Mena Suvari, «La rumeur court» (2005) raconte l’histoire d’une jeune femme qui découvre les secrets que lui cachait sa famille, dont le fait que ses parents auraient contribué à inspirer le film de 1967 «Le lauréat» («The Graduate»). Lundi, 20 h, V.

«Il faut sauver le soldat Ryan»

Cette classique œuvre de guerre de Steven Spielberg, lequel collaborait pour la première fois avec Tom Hanks sur le plateau de ce film-culte, avait récolté 11 nominations aux Oscars et cinq statuettes au moment de sa sortie, et a marqué le cinéma américain par sa reconstitution réaliste. En juin 1944, un commando américain recherche en France un parachutiste dont les trois frères ont été tués au combat. Lundi, 21 h, Télé-Québec.