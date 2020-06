Royaume-Uni: 200 dirigeants demandent des plans de relance verts

LONDRES | Plus de 200 dirigeants d’entreprises ont signé une lettre ouverte au gouvernement britannique pour l’appeler à mettre la lutte contre le changement climatique au cœur des mesures pour aider l’économie à repartir après la pandémie de coronavirus.

Les dirigeants de Lloyds Bank, les supermarchés Asda, l’assureur Aviva, le groupe de médias Sky, ou EDF Energy, entre autres, demandent au premier ministre Boris Johnson de «fournir une vision claire sur les efforts de reprise qui soient alignés avec les objectifs plus vastes britanniques en matière sociale, environnementale et climatique».

«À l’heure où le Royaume-Uni fait face à des risques socio-économiques majeurs notamment un chômage élevé et des inégalités régionales en hausse, nous pensons qu’une feuille de route ambitieuse pour une croissance à faibles émissions de CO2 peut faire beaucoup pour aider à répondre à ces inquiétudes et mieux préparer l’économie britannique pour les futurs chocs tels que ceux liés au changement climatique», dit notamment cette lettre.

«La crise actuelle a déjà bousculé la manière dont nous fonctionnons et nous pensons qu’il faut utiliser la reprise pour accélérer la transition vers la neutralité carbone», que le Royaume-Uni s’est engagé à atteindre d’ici 2050.

«Il n’y a pas d’économie saine sans une population et une planète saines», affirme Colin Matthews, président non exécutif d’EDF Energy, appelant à donner «la priorité aux investissements dans les infrastructures et les projets énergétiques à faible carbone qui vont créer des emplois de qualités et des investissements dans les régions et villes les plus durement touchées par la crise».