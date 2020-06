Saguenay: le froid n'arrête pas les campeurs

Beaucoup d’amateurs de plein air le sourire aux lèvres se sont rués vers les terrains de camping qui ouvraient leurs portes, lundi.

Au Camping Jonquière, à Saguenay, plusieurs campeurs saisonniers ont fait la file en matinée pour entrer sur le site et accéder à leurs installations.

C'est le cas de Louise Lavoie et Carol Guay, un couple qui attendait cette journée avec impatience.

«J'avais hâte de m'en venir dans la nature. On est en train de vider la maison pour apporter nos affaires ici. On installe le chauffe-eau pour prendre notre douche ce soir et c'est parti!» a affirmé Mme Lavoie, heureuse de pouvoir commencer la saison.

«On est arrivés depuis 9 h ce matin. On avait tellement hâte et on espérait que ça allait ouvrir», a ajouté Diane Fortin, une autre campeuse saisonnière, rencontrée sur les lieux.

Au Camping Jonquière, comme dans tous les terrains de camping, plusieurs mesures ont été mises en place : maximum de deux personnes à la fois au poste d'accueil, des blocs sanitaires accessibles seulement pour les campeurs en tente et tente-roulotte, fermeture de la salle commune. Tout est mis en place pour assurer la sécurité.

Le nombre de personnes sera également limité à la plage.

«La distanciation, en camping, je trouve que c'est facile à faire. Il s'agit de se mêler de nos affaires. C'est sûr que ma blonde, elle va me surveiller parce que moi je suis assez social», a indiqué un adepte, Jean-Guy Brassard, tout sourire.

Des agents de sécurité assureront une surveillance sur le site, mais la direction affirme qu'il n'est pas question de mener une chasse aux sorcières. On va se fier au bon jugement des campeurs.

«Notre but ce n'est pas de jouer à la police. Les gens sont quand même ici en vacances, veulent avoir du plaisir. Oui je vais avoir des agents de sécurité qui vont circuler juste pour valider. On a 10 personnes max sur les terrains, ça va être surtout ça la marche à suivre», a expliqué le directeur général du camping, Mathieu Brassard.