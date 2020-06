Ugo Fredette «a une incapacité à ressentir de l’empathie»

La seule chose qui explique les deux meurtres commis par Ugo Fredette, c’est son trouble de personnalité narcissique, a affirmé un psychiatre au premier jour des représentations sur sentence du tueur.

«Les besoins que Monsieur avaient ont passé avant [ceux des] victimes et il a une incapacité à ressentir de l’empathie», a soutenu le Dr Gilles Chamberland ce matin, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le psychiatre de l’Institut Philippe-Pinel a évalué le meurtrier Ugo Fredette en août 2019, juste avant son procès.

Depuis, Fredette a été reconnu coupable des meurtres prémédités de sa conjointe Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse, un aîné dont il a volé la voiture pour fuir.

Les crimes ont été commis le même jour, le 14 septembre 2017, à Saint-Eustache et Lachute, dans les Laurentides.

Narcissique

L’expert a conclu que l’homme de 44 ans avait un trouble de la personnalité narcissique depuis un bon moment.

Survaloriser ses réalisations, être absorbé par ses fantaisies, se croire spécial et unique, avoir besoin d’être admiré, penser que tout lui est dû, exploiter l’autre dans ses relations, manquer d’empathie, susciter l’envie des autres, comportement arrogant : voici les neuf caractéristiques découlant d’une personnalité narcissique.

Un portrait que reconnaît bien la mère de Véronique Barbe, Claudette Biard.

«Tellement ! s’est-elle exclamée en réponse aux questions des journalistes en marge des audiences. On n’avait pas de bons rapports lui et moi. Le sentiment d’une mère, ça ne trompe pas. C’est un être nocif et j’en ai souvent parlé avec Véronique.»

Pour le psychiatre, lorsque Fredette a assassiné sa conjointe de 41 ans et un pur inconnu de 71 ans, celui-ci a été incapable de s’adapter aux situations auxquelles il était confronté.

Cela lui était d’ailleurs déjà arrivé, sept ans avant le drame, lors d’une autre chicane avec Véronique Barbe.

«C’était une espèce d’avertissement que la relation était particulière, haute en intensité et potentiellement dommageable. Tout ce qui aurait pu permettre de prévenir ce qui est arrivé [à l’automne 2017]», a détaillé le Dr Chamberland.

Une victime

Et même après avoir été déclaré coupable de deux meurtres prémédités, et condamné à la prison à vie, le tueur rejette la faute sur les autres et se pose toujours en victimes des évènements, a noté l’expert.

«Le potentiel de réadaptation à court terme est nul. Je ne vois pas par quel miracle il pourrait changer», a conclu le psychiatre.

Le Dr Chamberland sera contre-interrogé cet après-midi. Il témoigne dans le cadre des audiences pour déterminer si Ugo Fredette doit purger un miminum de 25 ou 50 ans avant d’être admissible à une libération conditionnelle.

C’est la juge de la Cour supérieure Myriam Lachance qui tranchera la question au terme de la semaine.