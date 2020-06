Un choix impossible à faire

Mon deuxième mari a 85 ans, moi 74, et nous sommes mariés depuis cinq ans. Contrairement à moi, c’est un homme porté à voir le côté négatif des choses plutôt que le côté positif. Il n’a qu’un fils à qui il parle rarement et qu’il ne voit même pas une fois par année.

J’ai une très bonne relation avec mes trois enfants et leurs conjoints ainsi qu’avec mes petits-enfants. Il m’est arrivé quelques fois depuis cinq ans d’aller garder les enfants de mon fils chez-luipendant une fin de semaine entière puisqu’il habite une autre région. Mais ça n’est arrivé que quelques fois, alors que mon mari prétend que ça m’arrive souvent.

Il refuse de venir garder avec moi et ne veut pas qu’on garde les enfants chez nous. Et parce qu’il les trouve turbulents, il ne veut même plus qu’ils viennent juste nous visiter. Il y a aussi qu’il fabule sur plein de choses bizarres. Comme de prétendre que j’aurais déjà couché avec un neveu qui a 50 ans de moins que moi. Mais comme je refuse de débattre sur ce qui n’existe pas, ça lui cloue le bec.

Il s’imagine aussi que mon fils, qui prend un joint de temps en temps, profiterait du fait que je garde ses enfants pour aller se droguer avec sa conjointe. Il ne se résigne pas au fait que JAMAIS je ne me séparerai de mes enfants et de mes petits-enfants.

D’ailleurs, et même si j’aime mon mari, je me séparerais de lui avant de rompre avec mes enfants. Il sait cela depuis le début de nos fréquentations. Aucun héritage ne me fera sacrifier mes enfants ou ma liberté. Mais comme il persiste à refuser que je parte plus qu’une journée pour aller garder mes petits-enfants, qu’est-ce que je fais ?

En plus, il trouve incompréhensible que je ne prenne pas son nom,et refuse d’accepter qu’au Québec, les femmes ne peuvent adopterle patronyme de leur mari. Comme ma décision est prise, qu’il lit votre Courrier religieusement, j’ai hâte de voir votre réponse.

CA

Depuis le 2 avril 1981, c’est la loi qui interdit aux femmes québécoises de prendre le patronyme de leur mari. Quant auxlubies de votre mari, et sans connaître votre décision puisque vous ne me la révélez pas, je pense que s’il réfléchissait un tant soit peu aux conséquences de votre départ, ça lui replacerait les esprits. Un mari qui refuse que sa femme maintienne vivante ses relations avec les enfants qu’elle a mis au monde, représente à mes yeux une sorte de dégénéré. Aucun humain n’a le droit d’entraver la liberté d’un autre, en dépit du fait qu’il soit marié avec. Et entre vous et moi, ce n’est pas parce que votre mari n’a pas réussi à s’entendre avec son fils, qu’il doit vous imposer façon de faire avec vos enfants. L’égalité des sexes est une réalité qu’il doit intégrer.