Assouplissement des règles sanitaires pour les restaurants et bars de Saguenay

La Ville de Saguenay assouplit ses règles pour soutenir les restaurants et les bars de ses cinq centres-villes.

Ce type de commerce sera autorisé à agrandir sa terrasse sur l’espace public, en laissant suffisamment d’espace pour la circulation des piétons.

La rue Racine, à Chicoutimi, et le carré Davis, dans le quartier d’Arvida, seront aussi fermés occasionnellement.

De plus, la consommation d’alcool sera permise dans sept parcs de la ville. Outre la zone portuaire et la place du Citoyen, les autres endroits concernés sont les parcs Mars, Ball, des Pionniers, de la Rivière-aux-Sables et de la Cité d’Arvida.

Attention: cette consommation d’alcool devra être accompagnée de nourriture.