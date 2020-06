Bilan régional: cinq autres morts en CHSLD à Québec

Cinq autres personnes ont perdu la vie dans les deux CHSLD les plus problématiques de Québec actuellement.

L’Hôpital général de Québec et les Jardins du Haut Saint-Laurent de Saint-Augustin-de-Desmaures ne sont pas au bout de leurs peines.

Le premier établissement pleure la mort de deux autres usagers, pour un total de 17 décès, tandis que le second compte désormais trois décès supplémentaires, pour un total de 11 décès depuis le 21 mai dernier.

À l’Hôpital général de Québec, deux employés de plus sont tombés au combat, pour un total de 131 cas. Au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, trois usagers et un employé de plus sont infectés, pour un total de 104 cas en une dizaine de jours.

Des améliorations

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé 14 nouveaux cas positifs sur le territoire. Huit d’entre eux se retrouvent dans les foyers d’éclosion connus en CHSLD.

Ceci porte le total à 1615 personnes infectées et 123 décès à Québec.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 30 hospitalisations.

Avec un bilan quotidien en baisse à moins de 20 cas depuis quelques jours, le déconfinement graduel des dernières semaines ne semble pas causer de problème en communauté pour le moment.

Même situation pour le territoire de Chaudière-Appalaches, où l’on compte un nouveau cas seulement de coronavirus dans le bilan du jour.

À Lévis, la clinique de dépistage mobile COVID-19 sans rendez-vous est maintenant ouverte. Cette unité mobile, est d’une capacité d’environ 100 tests par jour.