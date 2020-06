BlackOutTuesday: les médias sociaux en noir

Non, Instagram n'est pas en panne, comme pourrait le laisser croire les carrés noirs apparus dans des millions de publications mardi matin.

C'est le #BlackOutTuesday.

L'initiative, qui utilise le mot-clé #TheShowMustBePaused (le spectacle doit faire une pause, décalage avec l'expression "The Show Must Go On") a été lancée par deux cadres noires de l'industrie musicale, dont Jamila Thomas, d'Atlantic Records, filiale de Warner Music Group. De nombreux artistes et maisons de disques à travers la planète suspendent donc aujourd’hui leurs activités à l’occasion du «Black Out Tuesday», une journée spéciale pour manifester leur soutien contre les violences policières visant les Afro-Américains aux États-Unis.

En plus des artistes, producteurs et étiquettes de disque, nombreuses entreprises, acteurs, réalisateurs et simples citoyens participent aujourd'hui au mouvement.

Depuis la mort, il y a une semaine, de George Floyd, de nombreux artistes se sont levés pour dénoncer le racisme et les violences policières.

Voyez les nombreuses publications :

It’s hard to know what to say because I’ve been dealing with racism my entire life. That said, it’s rearing its ugly head right now & by God it’s time to deal with it once & for all. My team & I stand for justice. Convos will be had & action will be taken. #THESHOWMUSTBEPAUSED pic.twitter.com/0pehqgGN6o — Quincy Jones (@QuincyDJones) May 31, 2020

Voir cette publication sur Instagram #blackouttuesday⚫️✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 Une publication partagée par MARIPIER (@maripiermorin) le 2 Juin 2020 à 6 :51 PDT

Voir cette publication sur Instagram #BlackOutTuesday Une publication partagée par NHL (@nhl) le 2 Juin 2020 à 6 :44 PDT