Comment me faire entendre de mes proches ?

À 52 ans, je suis la plus jeune d’une famille de trois enfants. Mon frère a toujours vécu aux crochets de nos parents. Quant à ma sœur, elle est en couple avec un consommateur de substances, avec qui elle a deux enfants. Ils vivent plus ou moins aux crochets de la société et grâce à du travail au noir.

Notre père est décédé d’une cirrhose il y a cinq ans, et à partir de là, mon frère est retourné vivre chez notre mère. Ça l’arrange, vu que c’est elle qui assume le loyer, alors que lui ne fait que participer aux dépenses courantes, quand il peut.

Pour ma part je suis en couple depuis 30 ans et j’ai deux enfants. Une fille qui vit avec son chum et un garçon qui étudie encore et qui vit avec mon conjoint et moi. Nous ne sommes pas riches, mais nous vivons correctement. Pour terminer le portrait, ma mère s’est fracturé une hanche l’an dernier. Elle a beaucoup de mal à reprendre une vie normale.

Avec un fils nul à ses côtés, c’est moi qui suis obligée de lui venir en aide pour les travaux domestiques ainsi que pour ses visites médicales. Avec un travail à plein temps et une maison à entretenir, je ne chôme pas. Comme je ne pouvais pas visiter ma mère pendant le confinement, vous auriez dû voir l’état de la maison lors d’une récente visite, alors que ce n’était pas encore vraiment permis. Un désastre ! Il a fallu que je demande l’aide de mon conjoint pour en venir à bout et mon frère a réussi à l’insulter en plus.

Résultat : mon conjoint ne veut plus mettre les pieds chez ma mère parce que mon frère refuse de s’excuser, et ma mère qui le couve ne veut pas intervenir pour qu’il s’exécute. Ce qui fait que moi je suis prise entre les deux sans pouvoir compter sur personne pour m’épauler.

Pourquoi c’est toujours sur moi que les problèmes retombent ? En plus de ma sœur qui prétend ne pas avoir de temps pour s’occuper de notre mère et qui me laisse sur les bras toute la tâche de la soutenir. Comment faire entendre raison à tout ce beau monde ?

Une qui sent qu’on abuse d’elle

J’aimerais pouvoir vous réconforter, mais avec la description que vous me faites de la dynamique familiale, je vois peu d’espoir que les choses puissent changer sans que vous ne donniez un coup de barre. Vous pourriez le faire en convoquant un conseil de famille pour mettre tout le monde au parfum, incluant votre mère, de la nécessité de vous partager à trois les responsabilités avec plan à l’appui.