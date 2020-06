Comment protéger la peinture de votre véhicule?

Pour protéger la peinture à long terme de sa voiture, il existe des moyens plus efficaces que d’autres. Et la pellicule pare-pierres en fait partie.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Patrick Boudreault, coordonnateur au marketing et aux communications chez Protex Canada, à l’émission Le Guide de l’auto diffusée sur QUB radio.

On sait que ce type de pellicule s’applique sur le capot, les phares et les panneaux de carrosserie. À cet effet, M. Boudreault précise que «tant que la surface est lisse et non corruguée comme, par exemple, les plastiques pivelés qui sont généralement sur le bas de caisse, ça ne colle pas. Si c’est lisse, ça colle. Donc, que ce soit les intérieurs, les moulures intérieures d’un véhicule, que ce soit l’écran tactile [on peut le faire]».

Il n’est pas obligatoire qu’un véhicule soit neuf pour qu’on lui applique cette pellicule transparente. Sur un véhicule dont la carrosserie aurait quelques défauts, M. Boudreault mentionne que «la pellicule va, excusez-moi l’expression, arrêter l’hémorragie. C’est sûr qu’un coup appliquée, elle va empêcher que des dommages supplémentaires se passent. Malheureusement, la pellicule est 100% transparente, donc tout ce qui est un défaut en dessous va quand même paraître».

Il a aussi été question des tenants et aboutissants des vitres teintées puisque Protex en offre aussi l’installation.

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi discuté des coupures chez Nissan, ils ont donné un premier aperçu de la Nissan Z de nouvelle génération, ont parlé de l’annonce d’un toit transparent et amovible sur le futur GMC Hummer EV, de la divulgation de l’échelle de prix du Genesis GV80, de la vente des 100 Honda Civic Type R édition spéciale en quatre minutes et de la suppression de 1200 emplois chez McLaren.

Antoine a aussi livré ses impressions sur la Audi e-tron récemment essayée.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont échangé sur la relance actuelle d’Acura.

