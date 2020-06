Mort de George Floyd: un professeur de français de son quartier témoigne

Le quartier de Minneapolis où habitait George Floyd a retrouvé une apparence de calme après une semaine d’extrême tension et de colère, selon ce qu'a pu constater Konrad Herath, professeur de français à l’Université du Minnesota.

«C’est beaucoup plus calme dans ce quartier depuis quelques jours», a fait savoir celui qui réside dans ce quartier chaud du Minnesota au micro de Franchement dit, mardi matin, à QUB radio.

Certaines portions de son secteur lui apparaissent toutefois comme une «zone de guerre» depuis la mort de George Floyd, l’Afro-Américain de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors de son arrestation.

Le professeur, qui a lui-même marché pour soutenir la famille de la victime et pour lutter contre la discrimination raciale, s’est dit extrêmement bouleversé de voir que sa ville n’est pas telle qu'il la percevait.

«En général, c’est assez démocrate. On est de gauche [...] On aime se croire assez chaleureux, accueillants, ouverts à tous. [...] On aurait aimé croire que nous autres, à Minneapolis, nous n’avons pas ces problèmes, et que ce problème avec la police se passe ailleurs, dans les États du Sud ou dans des villes comme New York», a-t-il indiqué.