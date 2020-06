Inde: évacuations à l’approche d’un cyclone sur la côte occidentale

Les autorités indiennes ont évacué mardi des habitants de la côte occidentale du pays d’Asie du Sud à l’approche d’un cyclone, rare tempête à affecter la mégapole de Bombay.

Les responsables de la capitale économique indienne ont appelé les résidents de bidonvilles situés en bord de mer à trouver refuge en lieu sûr face à l’avancée du cyclone Nisarga. Il doit toucher terre mercredi dans le nord de l’État du Maharashtra (ouest), dont Bombay est la capitale, avec des vents allant jusqu’à 120 km/h.

Les responsables sanitaires de la ville de 20 millions d’habitants ont aussi évacué près de 150 malades du coronavirus d’un hôpital de campagne récemment construit pour les placer dans un lieu « avec un toit couvert » par mesure de précaution.

Les cyclones sont extrêmement rares à Bombay, construite face à la mer d’Arabie. La dernière tempête d’importance à avoir frappé la ville remonte à 1948 et avait tué 12 personnes et blessé plus d’une centaine.

Les météorologues indiens s’attendent à d’importantes précipitations et craignent de nombreux dommages causés par les vents aux cahutes de bidonvilles ainsi qu’aux lignes électriques. Une onde de tempête d’un à deux mètres de haut pourrait aussi inonder des zones côtières de basse élévation du Maharashtra.

Le cyclone Nisarga devrait aussi affecter l’État voisin du Gujarat, où les autorités ont évacué préventivement plus de 10 000 personnes.

En raison de la pandémie de coronavirus, « les abris temporaires ont été désinfectés et des instructions ont été données pour que la distanciation physique soit respectée », a déclaré à l’AFP Arpit Sagar, un responsable du district de Valsad.

Ce cyclone apparaît deux semaines après le puissant cyclone Amphan, qui a fait une centaine de morts dans l’est de l’Inde et au Bangladesh et causé des dommages matériels considérables.