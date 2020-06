La Journée mondiale pour un tourisme responsable

Photo courtoisie

Cette journée permet de partager avec le public leurs bonnes pratiques éthiques, et d’associer les voyageurs au mouvement vers un tourisme plus respectueux de la planète et de ses habitants. En 2020, en cette année marquée par la pandémie mondiale de coronavirus, L’Association Tourisme Responsable développe une galerie de portraits des entrepreneurs qui agissent au quotidien pour un tourisme responsable.

Une bière pour ses 10 ans

Alain Harbour a décidé de faire brasser une bière spéciale pour son entreprise, Dégustation et Animation de la Rive, qui fête ses 10 ans en 2020. Alain a laissé à son équipe le soin de choisir quelle sorte de bière allait devenir la bière du 10e anniversaire de l’entreprise. Le choix s’est arrêté sur une Milkshake IPA sûre aux framboises (photo), style très populaire aux États-Unis et peu connu ici. Cette bière très rafraîchissante est brassée par la Microbrasserie Ruisseau Noir à Terrebonne. Elle sera offerte sur les tablettes à partir des prochains jours. www.degustationdelarive.com.

En souvenir

Le 2 juin 2013. Le cycliste de Cap-Rouge David Veilleux (photo) remporte la plus grande victoire de sa carrière lors de la première étape du Critérium du Dauphiné, une épreuve du World Tour disputée en France. Au terme d’une course de 121 km, le cycliste de Cap Rouge franchit la ligne d’arrivée en solitaire à Champéry.

Anniversaires

Gary Bettman (photo), commissaire de la Ligue nationale de hockey depuis 1993, 68 ans... Hélène Lemieux, directrice marketing et location, Groupe GCS Développement Immobilier... Craig Stadler, golfeur américain, 67 ans... Larry Robinson, ex-défenseur de la LNH et ex-entraîneur associé, 69 ans... Pierre Légaré, humoriste, 71 ans.

Disparus

Le 2 juin 2005. Lucien Cliche (photo), 88 ans, député d’Abitibi-Est de 1960 à 1970... 2018. Bruce Kison, 68 ans, il a remporté la Série mondiale avec les Pirates de Pittsburgh en 1971 et 1979... 2017. Jack O’Neill, 94 ans, fondateur de la marque d’articles de sports nautiques O’Neill et co-inventeur des combinaisons en Néoprène... 2016. Donny Everett, 18 ans, jeune espoir du baseball majeur (choix de 2015 des Brewers)... 2015. Irwin Rose, 88 ans, biologiste américain, Prix ​​Nobel de chimie (2004)... 2014. Alexander Shulgin, 88 ans, chimiste surnommé le «parrain de l’ecstasy»... 2013. Mario Bernardi, 82 ans, chef d'orchestre canadien... 2013. Jean-Louis Jaubert, 92 ans, chanteur français, membre des Compagnons de la chanson... 1999. Ulric Blackburn, 72 ans, maire de Chicoutimi de 1981 à 1997... 1986. Aurèle Joliat, 84 ans, une des figures légendaires du Canadien... 1968. André Mathieu, 39 ans, pianiste virtuose et compositeur précoce.