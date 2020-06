L'amour au temps de la distanciation sociale

Le Québec est en distanciation sociale. Mais comment fait-on avec l’être aimé? Vous êtes près de 900 000 adolescents de 10 à 19 ans, et certains d’entre vous vivent une relation amoureuse. Comment ça se passe actuellement? On a rencontré (virtuellement!) Amanda, 15 ans, et Emma, 14 ans, qui nous ont raconté leur expérience.

En moyenne, Amanda et Emma voyaient leur chum cinq ou six jours sur sept. Mais ils ne se sont pas vus depuis un mois. Dur, dur! Amanda est en couple depuis plus d’un an avec Félix, Emma depuis quatre mois avec Mathieu. Elles sont d’accord sur un point: «Notre relation n’est plus la même, c’est une nouvelle façon d’être en couple, comme un couple à distance et ça, ça nous plaît moins. C’est ennuyant.»

Même si cette distance les rapproche dans un sens parce qu’ils se manquent, les débuts ont été difficiles. «Quand je n’avais rien à faire, j’énervais mon copain en le taquinant pour avoir de l’attention, reconnaît Amanda. On était alors frustrés et on se chamaillait plus facilement, mais on a maintenant trouvé une bonne routine et on s’habitue!»

Alors, ça ressemble à quoi, leur quotidien? Entre les repas en famille et les cours à distance, ce n’est pas toujours évident. Heureusement, on est en 2020 et les applications ne manquent pas. Vive internet! Et surtout, vive FaceTime. Tous les jours, les deux couples se retrouvent par appel vidéo et passent la soirée ensemble... «et un peu le midi!» précise Amanda.

C’est un peu comme s’ils étaient l’un avec l’autre: ils regardent un film sur Netflix, font des jeux par vidéo, s’amusent sur Snapchat ou Houseparty. «Des fois, on s’endort même ensemble», confie Amanda. Romantique tout ça? Un petit peu, on dirait!

Emma trouve que toute cette crise les a rapprochés émotionnellement. «Bien sûr, il manque le côté physique, mais on sait que ça ne va pas durer toute la vie; on parle beaucoup de nos sentiments, bien plus que de l’actualité!»

Si la distanciation sociale dure trop longtemps cet été, ça va devenir plus embêtant. «On avait prévu plein d’activités à faire ensemble», se réjouissaient-elles. Heureusement, pour ce qui est du temps d’écran, leurs parents les laissent tranquilles... Sinon, ce serait l’horreur!

La première chose que feront Amanda et Félix une fois que tout sera fini? «Des bisous, un gros câlin, puis on ira jouer au basket ensemble au parc. C’est ce qu’on préfère faire!» Du côté d’Emma et Mathieu, ce sera le moment du plus long câlin du monde!

Conseils pour que survive une histoire d’amour: