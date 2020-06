Mort de George Floyd: une technique jamais vue, selon le chef du service de police de Longueuil

Le chef du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher, assure que la technique utilisée par le policier Derek Chauvin à l'endroit de George Floyd lors de son arrestation à Minneapolis aux États-Unis n’a jamais été vue ni enseignée au Québec.

«Je n’ai jamais vu une technique qui a été enseignée de mettre un genou sur le cou [...] En 29 ans de policier, je n’ai jamais vu une telle technique», a-t-il commenté à l'émission Dutrizac.

Selon l’autopsie révélée lundi, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est mort en raison de la pression exercée sur son cou lors de son arrestation menée par un policier blanc, Derek Chauvin, arrêté depuis pour «homicide involontaire».

Une vidéo du drame ayant largement circulé sur les réseaux sociaux montre que l’agent a maintenu Floyd au sol en s’agenouillant sur son cou durant neuf minutes.

Les images qui suivent peuvent choquer:

Photo AFP

Selon Fady Dagher, la technique enseignée au Québec consiste, si les policiers jugent que cela est nécessaire, à mettre un genou dans le dos d’une personne, derrière les épaules, avant qu’elle ne soit menottée. En aucun cas, il ne leur est permis de poser le genou sur le cou d’un individu.

Premier chef de service de police issu de l’immigration au Québec, M. Dagher se dit profondément bouleversé par les événements,«personnellement et professionnellement». À son avis, certains policiers agissent trop rapidement avec leur instinct, qui peut être teinté de préjugés discriminatoires, allant au détriment d’une volonté de faire un profilage criminel et non racial.