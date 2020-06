NBA: un vote important jeudi pour le retour au jeu

Le bureau des gouverneurs de la NBA se réunira jeudi pour voter sur un plan de reprise de la saison 2019-2020, a rapporté le réseau ESPN, mardi.

Le circuit Silver devait encore finaliser quelques détails avec l’Association des joueurs, mardi. Selon le réseau américain, 22 équipes devraient reprendre l’action à Orlando, en Floride. Selon le modèle retenu, la saison se terminerait au plus tard le 12 octobre si un septième match était nécessaire en finale.

Si ce plan est retenu, les 16 équipes actuellement dans le portrait des séries éliminatoires, dont les Raptors de Toronto, et six équipes supplémentaires, qui sont à moins de six matchs de la huitième position dans chaque Association, reprendraient la saison régulière.

Ainsi, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, les Trail Blazers de Portland, les Kings de Sacramento, les Suns de Phoenix, les Spurs de San Antonio et les Wizards de Washington auraient encore une chance d’obtenir leur billet pour les éliminatoires.

La saison de la NBA a été interrompue le 11 mars en raison de la pandémie de COVID-19.