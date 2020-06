P-A Méthot adore la série de courts-métrages J’étais là

Lorsque la pandémie a frappé, l’humoriste P-A Méthot a vu une soixantaine de ses spectacles être reportés. « J’avais pris l’avion pour l’Abitibi parce qu’on devait faire une tournée de 14 shows en 15 jours, dit-il. Après, j’avais le Nouveau-Brunswick et la Côte-Nord... »

Après avoir passé les huit dernières années à parcourir le Québec, il s’est ainsi retrouvé en confinement à la maison pour plusieurs semaines. « J’ai dû prendre mon mal en patience, dit-il. Dans les dernières semaines, je commençais à être anxieux parce que je me demandais à quel moment on parlerait de la culture. »

Père d’une fille de huit ans, P-A Méthot a dû l’aider avec l’école à la maison. « Elle n’est pas retournée en classe, sous les conseils de mon médecin, dit-il. J’ai un implant cardiaque, j’ai déjà fait un peu de diabète et je fais de l’embonpoint. Mon médecin m’a donc dit que j’étais à risque, et que si j’attrapais le virus, ça pourrait être excessivement dramatique. »

Il y a quelques jours, l’humoriste a participé de façon virtuelle au festival numérique de Juste pour rire, le FSTVL HAHAHA. « Il va falloir de plus en plus s’habituer à utiliser ces médias-là aussi. Je suis un pur et dur de la scène, donc il a fallu que j’apprivoise cette nouvelle façon de travailler. »

Rattrapage télé

Parce qu’il avait désormais beaucoup de temps devant lui, P-A Méthot a passé les dernières semaines à faire du rattrapage télé. « Je viens de finir Chambres en ville, et ce soir, on commence Diva ! », blague-t-il.

C’est en cherchant des partitions pour jouer du Nirvana au ukulélé que l’humoriste est tombé sur la série de courts-métrages animés J’étais là, sur TOU.TV. Il a eu un grand coup de cœur.

« Ce sont huit illustrateurs qui ont refait huit événements marquants de l’histoire, comme la venue de Nirvana aux Foufounes électriques, le premier mariage gai et le bed in de John Lennon, raconte l’humoriste. C’est extraordinaire. C’est intéressant de voir des dessins animés pour adultes autres que les Simpson ou South Park. »

Avec sa fille, il a aussi regardé la série documentaire Planète absurde, sur Netflix. « Ça montre des bibittes qu’on ne connaît pas. La narration est vraiment bonne, et la musique aussi. Ma fille tripe vraiment là-dessus. »

Souffrant du trouble déficitaire de l’attention, P-A Méthot regarde rarement des films. « Je ne peux pas aller au cinéma parce que c’est trop long. Le Seigneur des Anneaux, tu veux ma mort ? » Il regarde ainsi des films qu’il a déjà vus plusieurs fois, comme Ding et Dong le film, Slap Shot ou Le huitième jour.

Les suggestions de P-A Méthot

Séries télé

J’étais là

Planète absurde

Les films