Réouverture des succursales de la SAQ le dimanche

Les succursales de la Société des alcools du Québec rouvriront leurs portes le dimanche dès cette semaine, a annoncé la société d’État mardi.

Ayant obtenu le feu vert du gouvernement du Québec concernant le déconfinement, la SAQ a précisé que les heures d’ouverture de ses succursales seraient étendues.

Les succursales SAQ Express fermeront leurs portes à 19h, 7 jours par semaine. Elles ouvriront à 13h les dimanches. Les SAQ Dépôt, les SAQ Sélection et les SAQ fermeront leurs portes à 19h les jeudis et vendredis, et ouvriront de 13h à 17h les dimanches.

Toutes ces mesures entreront en vigueur à partir de dimanche.

La SAQ a tenu à rappeler que l'application de mesures sanitaires comme le contrôle de l'achalandage resteraient en vigueur dans ses commerces, afin de limiter la propagation du coronavirus.