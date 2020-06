Sail Plein Air n’arrive plus à payer ses créanciers

Après Aldo et Reitmans, un autre détaillant québécois se retrouve maintenant en difficulté financière. SAIL Plein Air, qui chapeaute les enseignes SAIL et Sportium, se place à l’abri de ses créanciers. Les dettes de l’entreprise dépassent les 100 millions $.

«Malheureusement, les conséquences de la pandémie, comme la fermeture des magasins pendant deux mois, ont ajouté une pression supplémentaire sur nos liquidités et notre santé financière», a indiqué dans un communiqué le président et chef de la direction, Norman Décarie.

Ce dernier avait d’ailleurs sonné l’alarme au mois d’avril sur l’impact que pourrait avoir le confinement dans le monde du commerce de détail. Il estimait alors ses pertes en raison de la fermeture de ses 18 magasins au Québec et en Ontario à plusieurs «dizaines de millions de dollars».

M. Décarie digérait également mal le fait que des enseignes comme Walmart et Canadian Tire pouvaient continuer de vendre des articles de plein air, et ce, sans restriction alors que son organisation devait patienter.

«Le mot frustration est faible», avait alors mentionné en entrevue au Journal l’homme d’affaires. «Je ne suis pas en guerre contre les grandes surfaces dans la mesure où elles offrent des produits essentiels. Là, elles peuvent vendre du matériel de camping et des vélos, alors que moi, je suis fermé. C’est simplement déloyal», déplorait-il.

Restructuration

Mardi, l’entreprise SAIL Plein Air, spécialisée dans les articles et les vêtements de sport, s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité avec l’intention d’entreprendre une restructuration. C'est le syndic Ernst & Young qui pilote le dossier.

Pour les prochaines semaines, l’entreprise prévoit poursuivre ses activités normalement dans ses magasins et sur son site en ligne.

La compagnie concède que sa santé financière a également été ébranlée, avant la COVID-19, par les changements dans les habitudes de consommation dans le monde du commerce de détail.

«Le commerce de détail vit, depuis plusieurs années, de grands bouleversements caractérisés, entre autres, par une augmentation des ventes en ligne et une concurrence accrue», a souligné M. Décarie, mardi.

En novembre dernier, SAIL Plein Air avait inauguré son nouveau centre de distribution. La compagnie compte près de 1800 employés à son siège social de Laval et dans ses magasins du Québec et de l'Ontario.

SAIL Plein Air détient 14 magasins sous l'enseigne SAIL, dont huit au Québec et six en Ontario. L'entreprise possède également l'enseigne Sportium qui compte quatre succursales à Saint-Hubert, Laval, Québec et Kirkland.