«Salmigondis»: Djingo, le sympathique «faux cowboy»

En tant que comédien, Danny Gilmore n’aurait jamais pensé pouvoir jouer un cowboy. Pourtant, c’est ce qu’il a pris plaisir à faire pendant trois saisons dans le monde des jouets vivants de l’émission jeunesse «Salmigondis», à Radio-Canada.

«Djingo, c’est un personnage que j’aime beaucoup, dit-il. C’est comme un faux cowboy, qui n’a pas vraiment la graine de cowboy, mais qui joue au cowboy, un peu comme les enfants.»

Il y a quelques années, pour donner un aspect original à son personnage, Danny Gilmore s’est assuré de ne pas calquer l’une des célèbres vedettes de la franchise «Histoire de jouets».

«Au début, j’ai fait des recherches, confie-t-il. Je voulais m’éloigner un petit peu de Woody, évidemment, parce que c’était la référence qu’on avait. J’ai cherché plus dans le côté “ti-gars” qui joue au cowboy, qui fait du lasso, qui n’est pas tout à fait capable, mais qui y croit.»

Très gratifiant

Le comédien qualifie de «beau trip» ce travail devant les caméras. «J’ai joué des gais hyper efféminés, des gros méchants ex-militaires. [...] Ce que j’adore, c’est de pouvoir aller explorer dans plein de zones: de pouvoir jouer gros, quasiment théâtral à la télé. De faire du clown, c’est vraiment le "fun".»

Les rencontres avec les enfants ont été particulièrement enrichissantes. «On avait la chance d’avoir des contacts avec les enfants parce qu’on a fait des spectacles et il y avait des cohortes d’enfants qui venaient nous visiter sur le plateau. [...] Il y a des enfants qui me parlaient de mon cheval Pétunia que j’avais perdu, que je l’avais remplacé par le vélo, et toutes sortes de trucs que tu vois dans deux émissions peut-être. Tu sens qu’ils sont attachés.»

Encore aujourd’hui, il est fier que son fils Joseph, 5 ans, démontre un intérêt évident pour l’émission.

«Il adore ça. Il a ses “posters”, ses petites cartes. [Les acteurs de “Salmigondis”], il les connaît tous parce qu’on est restés amis. Quand Baragouin vient à la maison, ce n’est pas Pierre-Michel Le Breton, c’est Baragouin. Ce sont Hercule, Capitaine Math, Filou... c’est "tripant".»

Toujours actuelle

Production se démarquant du paysage télé pour enfants avec ses vrais personnages loin de toute animation, l’émission qui aborde des thèmes comme la tolérance et le partage continue d’avoir sa raison d’être pour Danny Gilmore.

«L’action réelle est encore importante dans notre culture, surtout pour les enfants, parce que si tu fais juste les bombarder de dessins animés, on dirait que toutes leurs références sont des choses qui ne se peuvent pas.»

«[C’est aussi important] de retrouver des personnages comme ceux de “Salmigondis”, qui parlent en ce moment. Ils sont pratiquement confinés, ils sont pris dans le monde de “Salmigondis” et le monde des enfants est à l’extérieur...»

La troisième saison de «Salmigondis» est offerte sur Tou.tv. La première est disponible sur l’Extra de Tou.tv.