Surplus record de 25,5 M$ à Saint-Augustin en 2019

La Ville de Saint-Augustin a engrangé un surplus record de 25,5 M$ pour l’année 2019, ce qui devrait lui permettre de geler les taxes en 2021 et peut-être même au-delà, après avoir imposé des hausses salées dans les dernières années.

Pour une municipalité de moins de 20 000 habitants, qui a un budget annuel d’environ 62 M$ (incluant la quote-part d’environ 26 M$ versée à la Ville de Québec pour les services d’agglomération), il s’agit d’un surplus considérable.

À titre de comparaison, la Ville de Lévis a également dégagé un surplus budgétaire record de 13 M$ pour l’année financière 2019, alors qu’elle est 7,5 fois plus populeuse. La Ville de Québec, elle, a annoncé un surplus de 36,3 M$ récemment, sur un budget de 1,5 G$.

Rembourser la dette au plus vite

Le maire Sylvain Juneau veut utiliser une partie importante des surplus pour continuer à rembourser la dette de 77 M$ le plus rapidement possible. À son arrivée, la dette avait atteint un sommet de 117 M$. «On a la moitié du chemin de fait. L’objectif est d’environ 40 M$ d’ici trois ans. Je n’exclus pas non plus de geler les taxes plus longtemps, mais je vais me faire traiter d’électoraliste...», lance-t-il en entrevue.

Ce dernier se défend d’avoir sous-estimé les revenus dans le budget 2019. D’entrée de jeu, il précise qu’il faut déduire une somme de 3,5 M$ provenant du programme de la taxe sur l’essence (TECQ), qui devra être remboursée à la Ville de Québec. Le «vrai» surplus serait donc de 22 M$.

«Si c’était 22 M$ de taxes additionnelles qui étaient rentrées, je dirais qu’on l’a échappé un peu, mais ce n’est pas ça. Il y a une grosse partie de tous les chiffres, si on les regarde un par un, qui n’étaient pas prévisibles à l’automne 2018 ou, s’ils étaient prévisibles, ne devaient pas se retrouver de toute façon dans le budget», expose-t-il.

Ventes de terrains industriels

La majeure partie du surplus provient de la vente de terrains industriels (6,2 M$), qui ne sont plus comptabilisés dans le budget annuel depuis l’arrivée au pouvoir de Sylvain Juneau. «Je ne veux pas vendre des terrains pour payer l’épicerie. L’ancienne gang faisait ça, et ça nous a mis dans la misère.»

La Ville a également reçu 5,2 M$ au total de la Ville de Québec en lien avec des admissions lors du procès de la quote-part. «Je ne pouvais pas non plus prévoir que le Centre Jean-Marie-Roy allait s’effondrer, ce qui nous a donné 1,8 M$ de la compagnie d’assurances.»

En fin d’année, deux transactions majeures dans le parc industriel ont rapporté 1,2 M$ en droits de mutation. Les revenus de taxation ont bondi de 3,4 M$ en raison de l’émission de certificats d’évaluation rétroactifs pour une tour à condos et des industries. La Ville a également épargné 2 M$ en salaires, «essentiellement pour des postes qui n’ont pas été comblés».