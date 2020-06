VEILLEUX, Martin



À sa résidence, le lundi 1er juin 2020, à l'âge de 81 ans et 6 mois, entouré des siens, est décédé monsieur Martin Veilleux, époux de madame Henrietta Poulin, fils de feu Léonidas Veilleux et de feu Marie-Anna Fecteau. Il était entrepreneur général en construction et demeurait à Beauceville. Monsieur Martin Veilleux sera exposé à laIl laisse dans le deuil outre son épouse madame Henrietta Poulin; ses enfants: Simon (Ruth Poulin), Alain (Mélany Pelletier), Annie et Jacquot (Maud Routhier); ainsi que ses petits-enfants: Justin, Clovis, Marius Veilleux et Tristan Roberge. Il était le frère de: Anita (feu Marcel Fortin), Lorraine (Armand Quirion), Jean-Luc (Françoise Bourque), Bibianne (feu Normand Poulin), Ovila (Lise Dubois) et Julien Veilleux (Nicole Poulin). Il était le beau-frère de: Nicole (feu Marcel Malo), feu Jean-Guy (Louise Thibodeau), Patricia (Sylvio Gilbert), feu Claudette (feu Gaétan Poulin), Gaston (Denyse McAvoy), Damien (Kim Macomber), Diane, Paula (Gilles Marcoux), Lauréanne, Ginette et Doris (José Hernandez). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église St-François de Beauceville.