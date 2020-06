BOUTIN, Anne-Marie Sévigny



Au CHSLD, unité Oasis, du Centre Hospitalier Paul Gilbert, le 23 mars 2020, est décédée, à l'âge de 98 ans, madame Anne-Marie Sévigny, épouse de feu monsieur Achille Boutin, fille de feu Arthur Sévigny et de feu Alice Couture. Elle demeurait à Lévis (secteur Breakeyville). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Diane Laprise), Charlotte, Gaétane (Patrick Morin) et Sylvain (Nicole Labbé); ses petits-enfants: Julie (Claude Blouin), Pierre-Luc (Audrey Carignan), Guillaume (Edith Talbot) et Patrick (Carole-Anne Trudel); ses arrière-petits- enfants: Emy, Zachary, Léa, Victor et Sophie-Rose; ses frères et ses sœurs: feu Patricia (feu Armand Lachance), feu Marthe (feu Adrien Lapierre), feu Rose-Hélène (feu Florian Boutin), feu Robert (Georgette Marquis), Thérèse (feu Jean-Marc Paris), Huguette (feu Maurice Morin), Roch (Rita Beaurivage), feu Jean-Marc (feu Rita Demers), Marcel (Jeannine Savard) et Édith (feu Yvon Blanchet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: feu Benoît (feu Louise Bussières), feu Suzanne (feu Albert Lachance), Hélène, feu Patrick (feu Simone Turcotte), feu Jacques (feu Fernande Sévigny), Jeanne (feu Jules Bérubé) et Soeur Rose ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de l'Oasis du Centre Hospitalier Paul Gilbert pour leur bienveillance et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis G6Z 3Z1.