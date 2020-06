TURGEON, Frère Émilien, C.F.S.



A la Résidence De-La-Salle, Laval, est décédé, le 30 mai 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, le Frère Émilien Turgeon (en religion Frère Gabriel), religieux de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale. Il est né à Saint-Gervais, Qc, le 20 janvier 1939, fils de feu Achille Turgeon et de feu Marie-Rose Breton. Il entra dans la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale, le 29 octobre 1961 à Pointe-du-Lac (Trois-Rivières). Il fit son noviciat au même endroit et il prononça ses voeux le 1er mai 1963. Il a par la suite exercé son apostolat auprès des prêtres dans différentes maisons de la Congrégation à Ottawa, Lac Supérieur (Mont-Tremblant), Ville de Léry, Ile d'Orléans, Trois-Rivières, Montréal et Pointe-du-Lac. Retraité d'abord au Cénacle Saint-Pierre, Pointe-du-Lac, durant quelques-années, il était à la Résidence De-La-Salle, Laval, depuis le 2 août 2019. Il a été précédé par une sœur Aline, décédée à l'âge de quelques mois. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses cousins et cousines des familles Turgeon et Breton.La direction des funérailles est confiée àL'inhumation aura lieu au cimetière de la communauté à Pointe-du-Lac, Trois- Rivières.