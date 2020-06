COUTURE, Monique



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Monique Couture, le lundi 25 mai à l'âge de 77 ans. Elle laisse dans le deuil, ses fils: Robert (Lyne), Claude (Catherine), Martin (Tanya); ses petits-enfants: Francis (Amélie), Karine (Dany), Jérémy, Samuel, Timothy, Rebecca, Jessy; ses arrière- petits-enfants: Alexanne, Olivier, Lily-rose, William; ses sœurs et frères: feu Carmen (feu Claude Grégoire), feu Marie-Blanche (feu Raymond Plante), sœur Thérèse, sœur Irène, Rolland, André (Yvette); ainsi que plusieurs neveux et nièces, et autres ami(e)s.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Yvon Deschamps centre sud.