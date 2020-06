MORIN, Nicole Lévesque



À l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, le samedi 30 mai, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Nicole Lévesque, épouse en 1ères noces de feu Georges Côté, et en 2èmes noces de M. Jacques Morin demeurant à Cowansville, autrefois de Trois-Pistoles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Jamie Martin), ses petits- enfants: Mavryk et Maya, les enfants de son époux: Josée (Stéphane Ducharme) et Jean-François (Kathy Franklin); ses frères et sœurs: feu Anita (feu J.M Gagnon), feu Guy (Carmène Soucy), Pierrette (Dorius Roy), Gilbert (Andrée Samson), Andrée (Réjean D'Amours), Laval (Denyse Bédard) et feu Mario; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jeannine (feu Amédé Shaink), Suzanne (feu Jean-Paul Bonneau), feu Colette (feu Fernand Roy), Yves (feu Mariette Picard et secondes noces Aliette Godbout), feu Odette (feu Paul-Émile Roy), Côme (feu Jacqueline Giguère et en secondes noces Lorraine Desrochers), Paul (Huguette Giguère), Claude (Odette Lanteigne), Nicole (Paul-Henri Aubin), Gaston (Marcelle Locas) et Gilles (Murielle Guay). Elle laisse également les frères et sœurs de feu Georges Côté, ainsi que leur conjoint et conjointe, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Madame Lévesque sera exposée au salon funérairele vendredi 5 juin, de 18h à 21h,de 11h à 14hL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-la-Paix rue Albert à Cowansville. Des dons en sa mémoire, à la Fondation de l'Hôpital B.M.P. www.fondationbmp.ca seraient appréciés.