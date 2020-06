COVID-19: retour aux groupes réguliers dans les camps de jour cet été

Moins de 24 heures après l’annonce par Québec d’une aide financière de 11 M$ pour soutenir les camps de jour cet été, les autorités de santé publique changent de cap et autorisent finalement le retour à des groupes réguliers cet été.

«Compte tenu de l’évolution de la pandémie et également des connaissances relatives à la transmission de la COVID-19, nous estimons qu’il est possible de revenir aux ratios d’encadrement réguliers», peut-on lire dans un message transmis par le ministère de la Santé et des Services Sociaux à l’Association québécoise du loisir municipal un peu plus tôt mercredi.

«Cet assouplissement devrait par ailleurs fournir davantage de latitude aux municipalités en contexte de pénurie d’animateurs», ajoute-t-on.

L’annonce officiellement devrait être faite par communiqué au cours des prochaines heures, indique-t-on. La distance de deux mètres entre les enfants devrait toutefois toujours être maintenue.

En temps normal, les camps de jour peuvent accueillir jusqu’à 15 enfants par groupe, sous la supervision d’un moniteur.

En raison de la pandémie, le gouvernement Legault avait annoncé le 21 mai que les groupes seraient réduits à un maximum de 10 enfants par moniteur, ce qui aurait nécessité l’embauche de centaines de moniteurs supplémentaires.

Plusieurs municipalités avaient d’ailleurs annoncé au cours des derniers jours que le nombre de places disponibles dans leurs camps de jour serait réduit cet été, en raison de ces contraintes.

Québec a aussi annoncé mardi l’octroi d’une aide financière de 11 millions $ aux camps privés pour leur permettre d’assumer différents frais reliés à la mise en place des mesures sanitaires cet été, dont l’embauche de personnel supplémentaire.

