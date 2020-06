Football Québec présente un plan de relance en 7 étapes

Football Québec a présenté son plan de relance en sept étapes, mercredi.

« On a regardé ailleurs ce qui se faisait et nous avons aussi travaillé de concert avec Football Canada, a mentionné le directeur général Mathieu Joyal. Dans toute cette réflexion, nous avons priorisé la santé et la sécurité des joueurs tout en étant logiques. On veut aussi ramener les jeunes sur le terrain. C’est très difficile de couper le sport aux jeunes et on le sent. »

« Les étapes peuvent changer en cours de route, de poursuivre Joyal. Les recommandations ne sont pas très claires, mais les directives que l’on reçoit de la santé publique ne sont pas très claires, ce qui est normal. On a prévenu tout le monde qu’on leur enverrait des directives et des recommandations à chaque étape dans un délai maximum de 24 heures après que la santé publique nous ait donné le feu vert. Nous sommes à ébaucher les directives pour l’étape 3. »

Après le football à la maison, la reprise de l’entraînement en petits groupes et l’entraînement en équipe sans contact constituent les étapes deux et trois. La quatrième étape prévoit la reprise de l’entraînement avec contact et la remise de l’équipement. Football Québec serait prête à repousser la remise de l’équipement si la Santé publique croit que c’est préférable.

« Pour autoriser le contact, on va avoir besoin d’un assouplissement sur la règle du deux mètres, a reconnu Joyal. On pourrait effectuer les étapes trois et quatre en même temps, mais on pourrait également retourner à l’étape deux. Nous sommes dans le néant pour le moment. Toutes les possibilités sont sur la table. »

Des ajustements

Joyal garde espoir qu’il y aura une saison de football.

« La beauté du football, c’est que la saison doit débuter à la fin août ou au début septembre. Quand nous aurons le feu vert, on ne devra pas perdre de temps et prendre deux à trois semaines pour retomber sur nos pieds. Le moteur ne devra pas caler à la ligne de départ. Pour le moment, on trouve ça long, mais on va trouver que ça va vite quand nous obtiendrons le feu vert. Il faudra faire tous les ajustements. »

Les dernières étapes

Les étapes 5, 6 et 7 prévoient respectivement le retour à la compétition intraéquipe avec contact ; le retour aux compétitions interrégionales pour les régions autorisées ; et finalement le retour aux compétitions provinciales habituelles.

« Si on donne le feu vert le 1er septembre pour reprendre l’entraînement avec contact, on pourrait être prêt pour débuter la saison le 1er octobre, estime Joyal. On ne peut pas lancer des jeunes en situation sans préparation. Je préfère un calendrier de quatre parties que de zéro. Des intervenants me disent que 30 % des jeunes pourraient quitter s’il n’y a pas de saison. Seront-ils de retour après un an ? En plus d’accrocher les jeunes à l’école, le football permet de bien canaliser leur énergie. Le football est une source de développement social. »

Le grand patron des sports universitaires canadiens part

Graham Brown quitte son poste de président et directeur général de U Sports. Embauché en octobre 2015, Brown n’occupait plus ses fonctions depuis le début du mois de décembre.

La version officielle dévoilée mardi midi par voie de communiqué provenant d’une firme de relations publiques de Toronto est cousue de fils blancs et soulève des questions. Les deux parties s’échangent des fleurs, mais aucune raison n’est mentionnée pour expliquer le départ du numéro un de U Sports.

Étant donné que l’organisme qui régit le sport universitaire au pays n’est pas reconnu pour baigner dans l’argent, il est plutôt surprenant de constater qu’on a retenu les services d’une boîte de relations publiques de la Ville reine au lieu de miser sur les employés de la maison.

Tout le monde à la permanence de Richmond Hill et au sein du conseil d’administration marchait sur des œufs au sujet du statut de l’ancien patron lorsque questionné au cours des derniers mois.

« Un congé personnel »

Par courriel, le vice-président du conseil d’administration de U Sports et directeur des sports à Mount Allison Pierre Arsenault a répondu à quelques questions tout en prenant soin d’en dire le moins possible. Quelles sont les raisons du départ de Brown ? Avait-on des choses à lui reprocher ? A-t-il reçu son salaire pendant son absence ?

« Graham a pris un congé personnel en décembre 2019. Je ne suis pas en mesure de faire d'autres commentaires sur des questions spécifiques de cette nature concernant le personnel. Ce n'est pas notre politique de discuter des questions confidentielles relatives au personnel. »

Ancien président du conseil d’administration de U Sports, Dick White prend la relève sur une base intérimaire. À la retraite depuis 2015 tout en occupant le boulot de commissaire du circuit de hockey de Canada West, White a été directeur des sports à l’Université de Régina.