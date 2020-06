Italie: l'application nationale de traçage anti-virus la plus téléchargée

ROME | L’application de traçage des contacts choisie par l’Italie dans sa lutte pour endiguer la propagation de la COVID-19 a été téléchargée par 500 000 personnes en 24 heures, ce qui la place en tête des téléchargements nationaux, écrit mercredi le Corriere della Sera.

«Plus de 500 000 téléchargements en 24 heures et la première place dans le classement italien des applications les plus téléchargées», écrit le premier quotidien de la péninsule.

«Elle a été appréciée pour sa simplicité et les citoyens ont compris son utilité», a commenté la ministre pour l’Innovation Paola Pisano, citée par le journal.

Ce résultat est d’autant plus surprenant que l’application ne sera opérationnelle qu’à partir du lundi 8 juin dans quatre régions qui la testeront tandis que les seize autres suivront en principe une semaine plus tard.

L’application Immuni a été réalisée par la société Bending Spoons de Milan (nord). Créée avec le soutien d’un centre médical, elle respecte les règles énoncées par l’Union européenne, selon le gouvernement italien.

Elle est basée sur la technologie Bluetooth et non sur la géolocalisation. Chacun est libre de la télécharger et dispose du contrôle de ses données personnelles qui ne quittent pas le téléphone de l’utilisateur.

Si une personne qui utilise l’application découvre qu’elle est positive à la COVID-19, c’est elle qui envoie ses données à un serveur qui remonte dans le temps afin de retrouver ses contacts via Bluetooth et avertir ceux susceptibles de l’avoir croisée.

La société Bending Spoons a cédé gratuitement tous les droits d’utilisation de l’application, ainsi que ses prochaines mises à jour, au gouvernement, selon la même source.

L’Italie est l’un des pays les plus durement touchés au monde par la pandémie de COVID-19 qui a fait plus de 33 500 morts pour plus de 233 599 cas dans la péninsule.