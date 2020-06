La Baie de Beauport ouvrira le 13 juin

La Baie de Beauport ouvrira à partir du samedi 13 juin et la baignade y sera permise cet été.

C’est ce que le groupe Gestev, gestionnaire de la Baie, a fait savoir mercredi matin par voie de communiqué de presse.

«À partir du 13 juin, le site sera donc ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 19h et fermera plus tôt que les années précédentes dans le but d’effectuer un ménage en profondeur tous les soirs en raison de la pandémie Covid-19, en plus du nettoyage et de la désinfection qui seront faits à plusieurs reprises tous les jours», peut-on y lire. On promet «une hygiène impeccable» en conformité avec les recommandations gouvernementales.

Par beau temps, le camion de rue et la crèmerie seront ouverts quotidiennement de 11h à 18h. Les jeux d’eau et les modules de jeux pour enfants seront accessibles dès l’ouverture, le 13 juin. Par contre, il faudra attendre le feu vert du gouvernement avant de rouvrir le bar et la boutique de la Baie.

Les coûts d’accès demeurent les mêmes que l’an dernier, soit 10$ par voiture et 2$ par adulte (gratuit pour les 17 ans et moins).