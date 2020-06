La Croix-Rouge en renfort dans deux CHSLD de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | La Croix-Rouge canadienne s'est déployée, à la demande du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, dans deux CHSLD de Trois-Rivières pour prêter main-forte aux employés débordés par la pandémie, a appris TVA Nouvelles.

Jusqu'à la semaine dernière, des équipes étaient déployées dans les CHSLD Cloutier-du-Rivage et Saint-Joseph, les deux plus touchés par la COVID-19 à Trois-Rivières. Les quatre employés ont passé cinq jours en Mauricie et leur mandat a pris fin le 25 mai.

Les employés de la Croix-Rouge avaient pour tâches de soutenir les établissements et d'analyser les protocoles qui sont en place pour éviter la propagation du virus. Des recommandations pour protéger tant les travailleurs que les résidents devaient être émises.

Jusqu'à maintenant, les équipes de la Croix-Rouge ont été déployées dans 52 sites, dont ces deux CHSLD de Trois-Rivières.

Le coronavirus a été particulièrement virulent au CHSLD Cloutier-du-Rivage, où la moitié des bénéficiaires ont été infectés, incluant 48 patients qui ont succombé à la maladie.

Le coordonnateur en prévention et contrôle des épidémies a souligné le travail acharné des soignants dans un contexte où on manque de bras.