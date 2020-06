La rentrée numérique à l’Université

Ça y est, la réponse numérique à la pandémie gagne l’université! Rivalisant avec les dommages collatéraux de l’épidémie, les universitaires se lancent joyeusement dans le tournant de l’enseignement à distance. Le remède de cheval du confinement aura finalement eu raison du cheval. Par ses fines considérations, la Santé publique, celle-là même qui a déployé ses anges gardiens en CHSLD, reformate désormais l’enseignement des sciences humaines. Les administrations universitaires s’empressent d’obtempérer et de retransmettre les consignes du gouvernement. Après tout, on ne fait que changer le mode de production et de transmission des savoirs. C’est clair aussi qu’en la personne du ministre Roberge, on a affaire à une forte pointure intellectuelle, à un visionnaire de la maternelle quatre ans. À go, les institutions de haut savoir épousent l’ajustement rhizomatique, les lignes de fuite et les perspectives comptables. Personne ne semble comprendre l’intérêt du gouvernement du Québec à exagérer la crise et à retarder le retour à la normale pour justifier son incurie en CHSLD. En raison du nombre de décès par millions d’habitants, le classement mondial québécois, la pandémie a simplement rendu criant ce qu’on s’employait au fil des ans à masquer à la communauté. Le confinement était assurément une décision sanitaire, le déconfinement reste une question politique gérée depuis une firme de relations publiques. Le crêpage de chignon en haut lieu, entre Arruda et la directrice de la santé publique donne une assez bonne idée de la discipline qui devait régner en CHSLD avant l’arrivée de l’armée.

Ça presse, à vos Zoom pour septembre, «le neu pousse le vieux». Il suffit de dire aux scouts d’aller consulter le site explicatif du service des labyrinthes informatiques comme on renvoie les désespérés à la ligne Info-Santé. On change les machines à coudre et les couturières bricolent des erzatz «asynchrone» de «présentiel» et tutti quanti. Après le règne médiatique des CIUSS et des CISS et la vérole des «effectivement», des «conversations à l’avoir» et du reste des choses à «partager» voici venir la plaie des jargons «ortho-démagogiques», des acronymes, l’adaptation à la nouvelle réalité du tourisme universitaire. Nous entrons dans l’ère de l’enseignement spectral comme si le cinéma muet remplaçait le cinéma parlant. Adaptée au plus petit dénominateur commun, au ras des pâquerettes, enfin une communication horizontale, l’ultime démocratisation des connaissances sans maître. L’éducation IKEA, la mélamine, le contre-plaqué, le Gyprock, le Moodle et le Poodle. Des gestionnaires de réseaux à la place de la figure du professeur, des communicateurs, du monde pour transmettre des consignes, des statistiques, des informations utiles comme dans un CLSC. «Descartes est un philosophe français important. Kant est l’auteur d’un ouvrage difficile intitulé Critique de la raison pure». Faut dire que l’autorité morale du professeur n’est guère plus lourde que celle de la personne âgée dans une province qui sauve les cirques de la faillite et renfloue les canards boiteux.

Chacun dans son bureau n’a qu’à ajuster son boniment, à expliquer dans son plan de cours qu’il va faire clair le jour et noir la nuit. Cette nouvelle cuisine va révolutionner la gastronomie comme les dîners Swanson ont su réconcilier les fines bouches et les petits budgets. Au gré des horaires de travail des clientèles furtives, va-t-on choisir l’université en fonction de la qualité de sa bande passante? Solution définitive aux grèves étudiantes et professorales, qu’allons-nous faire des fiers édifices de l’époque soviétique, des raccordements au métro désormais inutiles, voire dangereux? Va-t-il y avoir un marché du cours en ligne où l’on pourra acheter des cours en France et exiger le doublage icitte?

Les «réformateurs» de l’éducation pavoisent. Ils ont depuis le ministère de l’Éducation réécrit l’histoire du Québec, épicénés «la française» comme des Franco-ontariens tout en réhabilitant les monothéismes patriarcaux. Ils s’attaquent maintenant à la nature même du lien professeur-étudiant. Acétate, PowerPoint n’avait été qu’un moyen timide pour passer à la trappe les cours magistraux au profit des méthodes des peddlers à casette dans les congrès Tupperware, l’enseignement à distance va achever les techniques Jivaros. La délocalisation de la production reste une tendance lourde du capitalisme.

Il est vrai que le modèle étudiant-consommateur s’en trouve renforcé et que l’on compte sur la reprise du chômage pour conserver les errants et les déshérents dans les rets du système public. Et dire qu’à une époque encore récente, on s’inquiétait de la marchandisation de l’éducation.

J’aimerais rappeler quelques vérités élémentaires sur la réalité numérique.

Les professeurs-es qui vont se lancer dans l’aventure de récupération à distance de la session d’automne vont engager leur réputation et le peu de capital symbolique dont dispose l’intellectuel ou l’universitaire québécois; Les protections du droit à l’image, des droits d’auteurs paraissent d’une applicabilité purement théorique. Pour les évaluations, inutile d’évoquer les enjeux du respect des politiques universitaires sur le plagiat; Familiers des jeux vidéo, les générations actuelles d’étudiants-es ne s’accommoderont pas des balbutiements pédagogiques et vont s’en plaindre copieusement. La maîtrise des outils numériques et l’architecture des présentations constituent un métier en soi. Les questions d’étiquettes sur le Web, les frustrations sur la disponibilité des cours, les ratés informatiques vont s’élever comme un tintamarre à l’intention des professeurs-es. La détresse professorale sur lesquels les syndicats font pourtant des questionnaires sentimentaux et des pathos statistiques n’en sera qu’augmentée. Il ne suffit pas d’inscrire dans les lettres d’entente comme dans un Magritte: «Ceci ne constitue pas un précédent» pour ensuite démontrer à l’employeur que tous les aménagements sont désormais possibles parce qu’ils auront été faits et seront repris dans d’autres circonstances. Dans ces conditions, il serait préférable de greyer les professeurs-es de visières et de gants, d’organiser la distance entre les bureaux dans les classes, de décloisonner les horaires, de fractionner les cohortes étudiantes et les séances, d’oublier pour un temps le fétichisme du nombre d’heures et de cours par session. Il n’y aura pas de «nouveau normal» sauf à revisiter la crise économique de 1929 et à retrouver les airs de La Bolduc.

Christian Saint-Germain est professeur titulaire en éthique appliquée à l’UQÀM.