L’avenue Maguire devient la sixième artère piétonne de Québec cet été

La Société de développement commercial (SDC) Maguire a confirmé mercredi que cette artère commerciale deviendra la sixième rue piétonne de Québec, durant les fins de semaine de l’été, dès ce samedi 6 juin.

«Après avoir analysé les autres artères et sondé ses marchands, la SDC Maguire emboite le pas et l’avenue sera fermée à la circulation automobile le samedi et dimanche de 13h à 18h», lit-on dans un communiqué de presse.

Parlant d’un «gros test» en vue, la SDC dit qu’elle va se donner quelque temps pour évaluer les résultats et les conséquences d’un tel changement. Elle n’exclut donc pas que l’artère puisse redevenir complètement accessible aux automobilistes plus tard cet été.

Cinq autres artères de Québec sont d’ores et déjà piétonnes en fin de semaine. Il s’agit de l’avenue Cartier, de la rue Saint-Jean (Vieux-Québec et faubourg Saint-Jean-Baptiste), de la rue Saint-Joseph, de la 3e Avenue et de la rue Saint-Vallier.