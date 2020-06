Le dernier cri de George Floyd

Quand j’ai vu la photo, je me suis mise à pleurer. « Ils vont me tuer », « They’re going to kill me » : les derniers mots de George Floyd, assassiné par un policier de Minneapolis, sont inscrits en lettres majuscules sur une banderole flottant dans le ciel au-dessus de New York, propulsée par un avion commercial.

Ce n’est pas un slogan repris par un groupe de militants : cette banderole fait partie d’une œuvre d’art de l’artiste noir Jammie Holmes.

Un projet artistique plus fort que bien des manifestations, plus puissant que bien des discours, plus efficace que bien des reportages.

ILS VONT ME TUER !

Si quelqu’un doute encore du pouvoir de l’art de nous toucher en plein cœur, faites-lui voir les banderoles de Jammie Holmes. C’est une œuvre coup de poing comme on n’en a pas vu souvent.

En plus de la banderole qui a survolé New York, quatre autres banderoles (propulsées par des petits avions qui habituellement diffusent des publicités ou des messages personnels) ont survolé des villes américaines avec d’autres phrases prononcées par George Floyd.

On a pu voir la phrase « Please, I Can’t Breathe » dans le ciel de Détroit. « My Stomach Hurts » à Miami. « My Neck Hurts » à Dallas. « Everything Hurts » à Los Angeles.

« S’il vous plaît, je ne peux pas respirer, j’ai mal au ventre, j’ai mal au cou, j’ai mal partout... »

Les images de ces cinq banderoles survolant de grandes villes américaines avec les mots terribles d’un homme en train de mourir sont peut-être l’image la plus forte de cette année 2020.

L’artiste qui a eu ce flash de génie, Jammie Holmes (un peintre qui témoigne de la vie d’un homme noir aux USA), a mis sur pied ce projet en moins de 48 heures après avoir visionné la vidéo de l’« arrestation » de George Floyd.

Et samedi, simultanément dans cinq villes, les derniers mots d’un homme victime de racisme ont percé les nuages avec leur message terrifiant.

LA MORT EN DIRECT

Si vous avez regardé la vidéo de l’agonie de George Floyd, vous savez à quel point ses mots glacent le sang. Le génie de Jammie Holmes aura été d’aller à l’essentiel, de ne s’en tenir qu’à ces phrases horribles, et de les faire flotter dans le ciel, en utilisant un médium populaire habituellement utilisé pour des demandes en mariage un peu kétaines ou des annonces de spéciaux 2 pour 1 au bar du coin.

En entrevue avec le New York Times, Holmes a déclaré que ces banderoles dans le ciel seraient « une meilleure façon de faire passer le message » que de le faire sur la Terre.

Il y aura sûrement des centaines d’œuvres d’art en hommage à George Floyd, des chansons, des films, des tableaux, des pièces de théâtre. Mais jamais je ne pourrai oublier la force de cette image : le cri de détresse d’un homme assassiné en plein jour dans une ville américaine qui résonne dans un ciel bleu.

C’est vraiment une œuvre... qui coupe le souffle.