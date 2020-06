Le procès du Québec (encore)

Ce qui s’est passé à Minneapolis­­­ est horrible.

Mais à tous ceux et celles qui seraient tentés de faire un lien entre ce qui s’est passé là-bas et la situation ici, j’aimerais rappeler un simple fait.

Nous vivons au Québec.

Pas en Italie. Pas en Slovénie. Pas en Turquie. Pas en Bolivie. Pas au Mali. Pas en Libye. Pas en Bulgarie. Pas en Birmanie.

Et pas aux États-Unis.

Ce n’est pas parce que nous tripons sur Star Wars, Les Soprano et Ogunquit que nous sommes des Américains.

C’est un autre pays. Avec une autre histoire. Un autre héritage. Et une autre culture.

DEUX PAYS DISTINCTS

Que nous disent les adversaires de la laïcité ?

Que le Québec n’est pas la France. Qu’on ne peut pas appliquer au Québec une loi faite et pensée par et pour des Français, et qui tient compte de la spécificité et de la réalité françaises.

Eh bien, le Québec n’est pas les États-Unis non plus.

Hier, à QUB radio, Steve E. Fortin me disait qu’il en avait marre des gens qui se servent de ce qui s’est passé aux États-Unis pour faire le procès du Québec.

Moi aussi.

Faire un parallèle entre le Québec et les États-Unis est aussi stupide que faire un parallèle entre la Suède et l’Espagne.

N’importe quel automobiliste qui a été arrêté pour excès de vitesse aux États-Unis sait que les policiers américains ne ressemblent absolument pas aux policiers québécois.

Ce sont des espèces complètement différentes. Ce n’est pas parce que les policiers québécois et les policiers américains portent une chemise bleue qu’ils se ressemblent.

Qu’importe ce que peuvent dire les Webster de ce monde, la réalité de l’esclavage au Canada et au Québec n’a rien à voir avec la réalité de l’esclavage­­­ aux États-Unis. Rien.

Ce n’est pas parce que nous partageons une frontière commune que nous sommes semblables. La France n’est pas l’Italie. L’Italie n’est pas l’Autriche. L’Autriche n’est pas la République tchèque. La République tchèque n’est pas l’Allemagne.

De même, Montréal n’est pas New York, Québec n’est pas Chicago et Longueuil n’est pas le New Jersey.

UN RÉFLEXE MÉPRISANT

En fait, cette volonté d’appliquer la grille d’analyse américaine sur le Québec, comme si notre province n’était qu’un « copié-collé » du pays de Donald Trump, sent la mauvaise foi à plein nez.

On veut faire le procès du Québec et toutes les occasions sont bonnes.

Il existe un racisme systémique aux États-Unis ? Alors il existe un racisme systémique au Québec !

La cause est entendue, merci, bonsoir.

Une journaliste de la station CJAD est allée jusqu’à faire un parallèle entre le drapeau des Patriotes et le drapeau confédéré américain, symbole de l’esclavagisme !

Elle a ensuite retiré son tweet et s’est excusée (en anglais seulement), mais le mal était fait, et son jupon dévoilé.

Regardez ça, au cours des prochains jours, on va nous ressortir pour la centième fois la « frileuse » loi 101, la « méchante » Charte des valeurs, la « honteuse » loi 21 et la « terrible » phrase de Jacques Parizeau (que l’on cite toujours en la sortant de son contexte) pour « démontrer » qu’au Québec aussi, les George Floyd sont menacés.