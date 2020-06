Les parcs aquatiques du Québec demandent leur réouverture

Le Regroupement des parcs aquatiques du Québec (RPAQ) réclame un calendrier de réouverture précis pour leurs entreprises puisque des délais sont nécessaires pour préparer la saison et y incorporer les mesures sanitaires requises.

Alors que le gouvernement du Québec permet la réouverture des piscines extérieures et des jeux d’eau, les entreprises affiliées au RPAQ demandent d’obtenir des indications claires pour la planification de leurs activités.

«Les exploitants de parcs aquatiques s’expliquent difficilement l’exclusion des sites de baignade privés dans cette annonce. Cette incompréhension est d’autant plus choquante puisque rien n’indique que les risques de contagion de la COVID-19 soient variables en fonction d’une exploitation privée ou publique d’un lieu de baignade», affirme Yves Juneau, porte-parole du RPAQ.

L’organisme a déposé un plan de sécurité sanitaire aux autorités gouvernementales le 25 mai dernier afin d’encadrer l’exploitation de ses sites et d’y incorporer toutes les consignes sanitaires exigées par la Santé publique du Québec.

«Les exploitants de parcs aquatiques sont stupéfiés d’apprendre que les lieux de baignade publics ont bénéficié d’un décret gouvernemental qui les exclus, d’autant plus que leur site et leurs infrastructures leur permettent un cadre d’exploitation plus sécuritaire que les lieux publics, notamment par la présence de surveillants et de sauveteurs certifiés pour encadrer les visiteurs» a ajouté M. Juneau.

Aide gouvernementale réclamée

L’autre défi est certes celui de la fragilité financière des entreprises du secteur touristique et plus particulièrement celle des parcs aquatiques, dit-il.

«Ces entrepreneurs demandent d’être considérés équitablement dans les décisions prises par le gouvernement du Québec et souhaitent que le gouvernement du Québec puisse aider ces entreprises à passer à travers les prochains étés.»

Avec l’arrivée de juin, en plus des frais fixes à supporter, s’ajoutent les frais variables associés à la reprise de leurs activités.

« Qu’il y ait beaucoup, peu ou aucun client, on doit entretenir nos infrastructures, payer nos taxes et continuer à couvrir nos autres frais fixes qui sont très importants dans notre industrie. On est prêt à participer activement à la relance de l’économie et je suis persuadée qu’on peut le faire en toute sécurité pour nos clients et nos employés, mais encore faut-il connaître les intentions du gouvernement sur la suite des choses, et ce, très rapidement», souligne de son côté Nadine St-Amant, propriétaire du Super Aqua Club.

Le RPAQ regroupe neuf parcs aquatiques de différentes régions du Québec.