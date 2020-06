L’Office du tourisme de Québec réclame des mesures d’aide et un «calendrier clair» au plus vite

L’Office du tourisme de Québec presse à son tour le gouvernement Legault d’annoncer des mesures d’aide financière et un «calendrier clair» de déconfinement, une «question de survie» pour l’industrie.

La grogne se fait de plus en plus sentir dans le secteur du tourisme et les voix s’élèvent de plus en plus pour mettre de la pression sur le gouvernement du Québec.

Après l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et de nombreux entrepreneurs qui craignent de tout perdre, voilà que l’Office du tourisme de la région de la capitale manifeste à son tour son impatience «au nom de ses 897 membres». À Québec, les retombées touristiques sont évaluées à 1,6 milliard $ par an. Plus de 40 000 emplois et 2 600 entreprises dépendent de cette industrie.

L’OTQ interpelle directement la vice-première ministre Geneviève Guilbault, responsable de la Capitale-Nationale, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, pour les «inciter à encourager le premier ministre à préserver un pan complet de notre économie régionale, grandement menacé».

Un «urgent» besoin de soutien

«L’industrie touristique a un urgent besoin de mesures financières pour entre autres la couverture des frais fixes, pouvant être modulés selon divers paramètres de retour à la rentabilité», peut-on lire dans un communiqué diffusé mercredi matin. L’Alliance de l’industrie touristique réclame également des mesures de soutien spécifiques, en plus des programmes existants.

L’OTQ en a visiblement marre d’attendre le dévoilement des prochaines phases de déconfinement et les détails du plan de soutien financier de l’industrie. «Ces éléments sont cruciaux afin que les entrepreneurs touristiques puissent maintenir les emplois et maximiser leurs retombées pour la saison estivale. C’est une question de survie pour plusieurs de nos membres», a déclaré le directeur de l’Office, Benoît Pigeon.

«L’Office du tourisme de Québec déploiera ensuite tous les efforts nécessaires afin de promouvoir l’attractivité touristique de la région», ajoute-t-il, disant néanmoins travailler de concert «avec les forces vive de la région», les acteurs de l’industrie et le gouvernement pour «trouver un équilibre entre la santé publique et la survie économique».

Milliers d’emplois en jeu

«Il y a de nombreux emplois qui sont en jeu présentement, notamment dans le domaine hôtelier, renchérit Marjolaine de Sa, directrice de l’Association hôtelière de la région de Québec. À la fin du mois de mars, juste pour le secteur de l’hôtellerie, 97 % des 6500 employés à temps plein se retrouvaient pris en charge par les programmes d’aide financière du gouvernement. Nous devons agir rapidement afin d’éviter qu’un nombre considérable d’hôtels ne ferment leurs portes définitivement».

Le Journal révélait récemment les conclusions d’une étude réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton/Horwath qui prédisait la possible perte de 93 000 emplois dans les secteurs de l’hôtellerie et des attraits touristiques.