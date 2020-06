Mort de George Floyd: Sidney Crosby réagit

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, a répondu à l’appel de certains en commentant mercredi le décès de George Floyd survenu la semaine dernière à Minneapolis.

«Ce qui est arrivé à George Floyd ne peut être ignoré. Le racisme existant aujourd’hui dans toutes ses formes est inacceptable. Même si je suis incapable de relater la discrimination à laquelle les Noirs et les communautés issues des minorités font face quotidiennement, j’écouterai et je me renseignerai sur comment je peux aider pour faire une différence, a déclaré le numéro 87 par voie de communiqué diffusé sur le compte Twitter de sa fondation. Ensemble, nous trouverons une solution à travers le dialogue nécessaire et un effort collectif.»

A message from Sidney Crosby: pic.twitter.com/33CQA5WjKF — Pittsburgh Penguins (@penguins) June 3, 2020

Plusieurs athlètes et organisations sportives, dont le Canadien de Montréal, ont réagi publiquement au décès de l’Afro-Américain de 46 ans. La victime a été tuée lorsque le policier Derek Chauvin - accusé de meurtre - l’a étouffée en gardant son genou sur son cou pendant près de neuf minutes. Une immense vague de protestations et de manifestations déferle sur les États-Unis depuis.