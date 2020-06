P.K. Subban donne 50 000 $ à la fille de George Floyd

Déjà reconnu pour sa grande générosité, le célèbre hockeyeur P.K. Subban a effectué un don de 50 000 $ dans le cadre d’une activité de financement visant à assurer un meilleur avenir à Gianna Floyd, la fille de George.

Mieux encore, Subban a contacté les dirigeants de la Ligue nationale de hockey et ceux-ci auraient pris la décision d’accoter l’offre du défenseur des Devils du New Jersey.

«Si vous pouvez, s’il-vous-plaît, faites un don sur la page de Gianna, a écrit Subban, en s’adressant aux gens qui fréquentent son compte Instagram. Peu importe ce que vous pouvez donner, c’est tellement apprécié!»

La page en question, sur le site gofundme.com, a déjà permis d’amasser quelque 800 000 $ sur un objectif de 1 million $. Plusieurs autres athlètes ont également contribué, dont les joueurs de football Mike Evans (10 000 $) et Saquon Barkley (5000 $).

«Le récit demeure le même : il n’y a pas de justice, a par ailleurs commenté Subban, en faisant allusion à la médiatisée mort de Floyd, un Afro-Américain, à la suite de son arrestation par un policier. Il faut que justice soit faite. Il doit y avoir du changement. Nous avons besoin que tout le monde et toutes les personnes regardent nos vies et voient ce que nous pouvons réaliser pour changer et faire notre part.»

Un athlète généreux

À l’époque où il évoluait pour le Canadien de Montréal, Subban avait fait un don de 10 millions $ sur sept ans à l'Hôpital de Montréal pour enfants, en septembre 2015. Il continue d’ailleurs de s’impliquer en ce sens, notamment lorsqu’il est de passage dans la métropole québécoise.

Le hockeyeur, qui avait paraphé un contrat de huit ans et 72 millions $ avec le Tricolore en août 2014, montre une nouvelle fois l’importance de redonner et faire sa part dans la société.

*Pour accéder à la page de Gianna Floyd*