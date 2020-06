Plus d’entrepreneurs en devenir chez les 35-49 ans et les 50-64 ans

MONTRÉAL – L’Indice entrepreneurial québécois 2019, dont les données ont été compilées avant le début de la pandémie, montre un encourageant «dynamisme entrepreneurial» chez les 35-49 ans et les 50-64 ans, ce qui pourrait s’avérer un atout pour la relance de l’économie.

Les résultats dévoilés mercredi par la Fondation de l’entrepreneurship indiquent que l’entrepreneuriat est le premier choix de carrière des trois groupes d’âge de la population active québécoise, ce qui constitue une première.

Quelque 5000 personnes ont rempli le questionnaire de l’Indice, réalisé en partenariat avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale, HEC Montréal et Léger.

On note ainsi que l’entrepreneuriat n’est plus juste un rêve pour les jeunes, mais aussi pour les 35-49 ans et les 50-64 ans. Plusieurs personnes de ces groupes d’âge songent à se réorienter en devenant des entrepreneurs à part entière.

Le taux d’intention d’entreprendre des 35-49 ans surpasse même celui des plus jeunes, soit 31,8 $ versus 30,8 %. Le taux de démarches des 35-49 ans est aussi plus élevé que celui des plus jeunes, soit 16,1 % versus 12,5 %. Les 35-49 ans ont entrepris le tiers des démarches visant à se lancer en affaires. Encore là, c’est une première pour l’Indice entrepreneurial québécois, dont le premier rapport remonte à 2009.

Les 50-64 ans ne sont pas en reste, apprend-on. Leur taux d’intention en entrepreneuriat a atteint 16,1 % en 2019, alors qu’il était à 11,5 % l’année précédente. Le taux de démarches en vue de devenir entrepreneur est passé de 5,5 % à 8 % en une année, une hausse marquée de 45 %.

«Nous notons aussi une évolution remarquable du côté des nouveaux propriétaires (ceux qui ont démarré une entreprise durant la dernière année) de ce groupe. Alors qu’en 2016, un nouveau propriétaire sur cinq se trouvait dans la tranche des 50-64 ans, c’est un nouveau propriétaire sur trois qui s’y trouve en 2019», a indiqué la Fondation de l’entrepreneurship.

Parmi les autres tendances notables, la Fondation évoque le «dynamisme accru» des femmes et des immigrants, en particulier chez les plus jeunes.